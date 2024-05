Nareszcie weekend: kiermasz książek, spotkanie klasyków, koncerty

Czy może być coś lepszego na osłodę powrotu do pracy po majówce niż weekend? Nareszcie znów można odpocząć lub skorzystać z propozycji, jakie ma portEl.pl, a dzieje się dużo, jak to w Elblągu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu zaprasza na spotkanie poetycko-muzyczne „Zaczytajmy się w poezji Miłosza", które odbędzie się w piątek (10 maja) o godz. 11 w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Bema. Nie zabraknie recytowania poezji oraz występu zespołu „Melodia".

Dla tych, co od poezji wolą gry, Biblioteka Elbląska ma inną propozycję. 10 maja o godz. 11 w Cyberiadzie na ul. Hetmańskiej 16 ruszy gra miejska „Zabytki kultury i natury” przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-7. Zadania dotyczyć będą Elbląga. Podczas ich rozwiązywania uczestnicy wykorzystają kody QR, mapy googla, a na rozpoczęcie i zakończenie wezmą udział w interaktywnej grze. Obowiązują zapisy: tel. 55 611 00 66. Decyduje kolejność zgłoszeń. Biblioteka zaprasza grupy trzyosobowe z opiekunem.

10 maja o godz. 12 filia Biblioteki Elbląskiej Lokomotywa na ul. Ogólnej 59 zaprasza na wydarzenie „Interaktywna Lokomotywa” - zabawy, gry, łamigłówki dla dzieci z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

W ten weekend bawimy się na festynach. Najpierw w piątek o godz. 12 na terenie wojskowego ośrodka przy ul. Królewieckiej, gdzie czeka na nas Festyn Służb Mundurowych, a na nim oczywiście grochówka. Co jeszcze? Strefa zabaw dla dzieci, możliwość zobaczenia czołgu K2 czy tego, jak wygląda szpital polowy.

Dziś pogoda nie zachęca, by po szkole pójść na lody. Można za to pójść do Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj na ul. Zamkowej 1, gdzie o godz. 16 odbędzie się bazgranie tuszem na dużym formacie inspirowane grafikami botanicznymi z zabytkowych zbiorów Biblioteki Elbląskiej dla młodzieży 12+.

Natomiast o godz. 17 filia biblioteczna Kostka na ul. Wybickiego 20 ruszy Robótkoteka - szydełkowanie i robienie na drutach. Może to okazja, by zrobić prezent na Dzień Mamy?

Piątkowy wieczór można spędzić przed telewizorem, ale można też pójść na koncert. Galeria EL zaprasza na pierwszy koncert z cyklu NAWA AKUKU – Robert Furs – Electric Radiator, który zacznie się o godz. 19.

Nieważne czy słońce, czy deszcz, w sobotę (11 maja) o godz. 9 rusza parkrun Park Modrzewie. Ubierzcie wygodne buty i biegnijcie aktywnie zacząć sobotę.

Biblioteczny maraton trwa. W sobotę zaczynamy od godz. 9.30 i filii bibliotecznej Kostka na ul. Wybickiego 20, gdzie Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci zaprasza na rozmowę o książce „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. O godz. 11 ruszy tu Planszówkowy Zawrót Głowy: rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku.

W sobotę o godz. 10 Biblioteka Elbląska na ul. św. Ducha 3-7 zaprasza na Kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Potrwa on do godz. 15.

W sobotę o godz. 12 w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj na ul. Zamkowej 1 odbędą się warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat pod tytułem rozszerzona rzeczywistość w książkach. Obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 23.

Również o godz. 12 w Bibliotece Elbląskiej na ul. św. Ducha 3-7 odbędzie się Czytanie wrażeniowe dla dzieci w wieku 5+ wraz z opiekunami „W magicznym świecie książek”. Czytaniu towarzyszyć będą zabawy plastyczne oraz ruchowe. Obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 32.

W sobotę od godz. 11 będzie okazja, by znów pobawić się na festynie tym razem na torze Kalbar, gdzie na najmłodszych elblążan będzie czekało wiele atrakcji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie zabraknie dmuchańców, strefy sportowej i wielu animacji. Zabawa potrwa do godz. 14. Wstęp wolny.

W sobotę Galeria EL o godz. 11 zaprasza na warsztaty dla dzieci w wieku 6-10 lat i ich dorosłych pod tytułem „Dlaczego sztuka. Niezły teatrzyk". Podczas warsztatów ich uczestnicy stworzą aktorów, scenografię, a następnie odegrają krótkie przedstawienie. Koszt to 20 zł od osoby. Zapisów można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail: helena@galeria-el.pl lub sms na nr tel.: 532 885 931 (treść: DLACZEGO SZTUKA? Imiona i nazwiska uczestników plus ich wiek oraz numer telefonu).

Jeśli ktoś nie mógł iść na koncert w piątek lub wręcz przeciwnie, był i chciałby więcej, to w sobotę o godz. 19 w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Elblągu ul. Obrońców Pokoju 10 odbędzie się koncert „Magnificat”, w którym udział wezmą: Miłosz Janiak-dyrygent, Magdalena Łaszcz-sopran, Maja Wilkowska-flet, Emilia Kwaśniewska-klarnet, Jakub Piwowarski i Rafał Wiśniewski - skrzypce, Flavia Mazur-wiolonczela, Magdalena Garbecka i Bartosz Śpiewak-fortepian. Wstęp wolny.

Niedzielę (12 maja) również można zacząć aktywnie, a pomoże w tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w Bażantarni organizuje zawody rowerowe. Dekoracja zawodników o godz. 13.

Miłośników sztuki Galeria EL zaprasza w niedzielę na warsztaty dla osób dorosłych i młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej. Ich uczestnicy poznają bliżej Gustava Klimta oraz samodzielnie wykonają własne ikony. Warsztaty zaczną się o godz. 12 i potrwają do godz. 15. Koszt to 20 zł za osobę. Zapisać można się poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl lub sms 532 885 931. W treści należy wpisać „Twórcze Spotkania-maj" oraz podać imię, nazwisko i numer telefonu każdego z uczestników.

Po warsztatach można udać się na parking pod Górą Chrobrego, gdzie o godz. 15 odbędzie się IX Spotkanie Elbląskich Klasyków, które potrwa do godz. 18. To prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji i możliwość obejrzenia starych aut produkcji polskiej i zagranicznej.

Galeria EL zaprasza na wystawę Filipa Kampki „Wyzwalacze”, której wernisaż odbył się 9 marca. Wystawa potrwa do 16 czerwca, a jej tematem przewodnim są motywy z obszaru pamięci wizualnej. Tytułowe „Wyzwalacze” w założeniu artysty mają wywoływać retrospekcje, doprowadzić do wybudzenia w widzu zapomnianych obrazów i przeżyć z jego przeszłości.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie nie mają na to ochoty, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego weekendu!