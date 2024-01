Bohaterami środowego (10 stycznia) wieczoru w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” byli nasi Czytelnicy, autorzy niesamowitych zdjęć, którzy potrafią wypatrzeć szczegół i uchwycić niepowtarzalny moment. To wyjątkowe osoby, które zachwycają się przyrodą, architekturą, ale też drugim człowiekiem, promując Elbląg i region. Wernisaż Fotka Miesiąca odbył się po raz siedemnasty i zgromadził tłumy miłośników fotografii. Zobacz zdjęcia.

- Spotykamy się już siedemnasty raz na wernisażu Fotka Miesiąca. Z tej okazji warto podziękować panu Ryszardowi Siwcowi, który kilkanaście lat temu „rzucił” ten pomysł, a my go podchwyciliśmy. Szczególnie dziękuję autorom zdjęć. To za ich sprawą mamy możliwość spotkania się tutaj raz do roku i podziwiania tych wspaniałych prac. Sprawiacie, że nasz region, Wysoczyzna Elbląska, Elbląg i okolice stają się sławne i są podziwianie - mówił Włodek Gęsicki, wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl

Trzynaście, naszym zdaniem, najpiękniejszych zdjęć trafiło do kalendarza "Moja mała Ojczyzna", którego partnerem w tym roku była Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Autorów „kalendarzowych“ zdjęć uhonorowaliśmy pamiątkowymi statuetkami wykonanymi przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Każdy z autorów otrzymał statuetkę wykonaną w podobnym stylu, wyobrażającą zwinięty arkusz papieru, każda jest jednak wyjątkowa i nieco inna od pozostałych. Powstały one w pracowni rzeźby, a ich autorkami są uczennice klasy trzeciej: Kalina Reuschel, Aleksandra Dziąba, Martyna Chodorowska i Natalia Buczkowska. Nagrody książkowe dla autorów zdjęć ufundował Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, a Nowa Holandia przygotowała słodki poczęstunek. Autorzy zdjęć, które trafiły do kalendarza otrzymali również kupon do elbląskiego serwisu NaWynos, w którym można zamówić jedzenie z lokalnych restauracji.

Tym razem zdjęcie okładkowe kalendarza jest autorstwa 19-letniego elblążanina Jakuba Nowaka. Zatytułował je „Nocne spojrzenie na Stare Miasto i koło widokowe”. – Wiele osób fotografuje elbląską starówkę, jest to popularny dość motyw. Latem 2023 roku na Starym Mieście stanęło koło widokowe, które urozmaiciło jego krajobraz. Zależało mi, aby to jakoś podkreślić, dlatego zdjęcie wykonałem nocą, kiedy koło było podświetlone. W fotografii bardzo ważne jest, aby uchwycić właściwy moment. Wykonałem je podczas Dni Elbląga. Były dwie próby, jedno zdjęcie zrobiłem pionowo, drugie poziomo, naświetlanie trwało około 30 sekund – mówi pan Jakub.

Podkreśla, że fotografia to jego pasja od 2018 roku. – Najchętniej fotografuję architekturę. Elbląg jest bardzo ciekawym miastem do robienia zdjęć. Wiele miejsc jest bardzo popularnych i często pojawiają się one na fotografiach. Ja staram się tworzyć nowe, zaskakujące kadry – dodaje pan Jakub.

Do kalendarza trafiły także zdjęcia: Moniki Czajkowskiej pt. „Zimowa Bażantarnia”, Anny Mazan „Poranek”, Doroty Łoś „Samotny łabędź” i „Uśmiech lata”, Marcina Krasowskiego „Ciepłe, styczniowe popołudnie nad Nogatem”, Dariusza Lutosławskiego „Droga do Urzędu Miejskiego w Elblągu usłana płatkami”, Mariusza Igora Ciągadlaka „Truskawkowa pełnia” i „Wiosenna Droga Mleczna”, Łukasza Krakowskiego „W drodze do Kadyn”, Śliwki „Regaty” i Klaudii Osmólskiej „Zima”.

Fotografia jest pasją pani Klaudii już od wielu lat. - Zima to bardzo wdzięczna pora roku do wykonywania zdjęć. Nie jest jednak tak łatwo w ostatnich latach "złapać" w kadrze śnieg. Skorzystałam więc z okazji i cyknęłam właśnie zimową, miejską fotkę. Zdjęcie wykonane jest z drona, z parkingu przy elbląskim muzeum - mówi pani Klaudia.

Nagrodzeni zostali również autorzy, których fotka wygrała poszczególne miesiące. Na łamach portEl.pl Czytelnicy mogli także głosować na najciekawsze zdjęcia z kalendarza „Moja mała Ojczyzna”. Wygrała fotografia wykonana przez Jakuba Nowaka „Nocne spojrzenie na Stare Miasto i Koło Widokowe”. W nagrodę pan Jakub otrzymał 250 zł. Nagrody, czyli vouchery do serwisu NaWynos powędrowały także do Czytelników, którzy głosowali i napisali najfajniejsze uzasadnienia swojego wyboru.

Wystawę składającą się z 80 nadesłanych przez naszych Czytelników zdjęć można oglądać w CSE „Światowid” do 25 lutego. Przypomnijmy, że w lutym, który zgodnie z regulaminem konkursu Fotka Miesiąca dopuszcza zdjęcia elblążan wykonane także podczas podróży wakacyjnych, nagrodami będą vouchery do serwisu NaWynos. Zapraszamy do nadsyłania zdjęć. Więcej szczegółów na temat tej edycji konkursu wkrótce na portEl.pl