Wernisaż wystawy „Wena Graficzna Masters”

Przed nami wyjątkowe spotkanie ze sztuką młodego pokolenia. Wystawa prezentuje prace uczennic i uczniów szkół plastycznych z Gronowa Górnego, Krosna oraz Częstochowy, powstałe w ramach prestiżowego programu „Wena Graficzna Masters” Fundacji Rodziny Staraków. Wernisaż odbędzie się 25 czerwca o godz. 18 w Kamieniczkach Elbląskich (ul. św. Ducha 3-4).

To zwieńczenie dwuletniego projektu realizowanego tylko w trzech wybranych liceach plastycznych w Polsce. Ekspozycja prezentuje najlepsze realizacje z zakresu grafiki artystycznej a efekty pracy młodych grafików zachwycają kreatywnością, różnorodnością technik oraz dojrzałością artystyczną.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sztuki, mieszkańców Elbląga i do wspólnego odkrywania świata grafiki artystycznej oraz wspierania młodych talentów.