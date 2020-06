Wiceprezydent miasta: Premierze, oddaj sto milionów elblążanom

Podczas piątkowej (26.06) konferencji prasowej prezydent Elbląga Witold Wróblewski odniósł się do stworzonego przez rząd Funduszu Inwestycji Samorządowych, z którego nasze miasto miałoby uzyskać 5,9 mln zł. Prezydent podkreślił, że wskutek różnych decyzji rządu w budżecie Elbląga zabraknie 100 mln złotych.

Elbląg może uzyskać 5,9 mln zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych stworzonego przez rząd - przekonywali podczas konferencji prasowej, która odbyła się 24 czerwca, elbląscy radni PiS i poseł Jerzy Wilk (więcej na ten temat w tym artykule). Proponowali również, co można z tych pieniędzy sfinansować. Ich zdaniem mogłyby to być m.in. remonty przedszkoli i szkół. W piątek (26.06) podczas spotkania z dziennikarzami do utworzenia Funduszu Inwestycji Samorządowych odniósł się prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Prezydent podkreślił, że wskutek różnych decyzji rządu w budżecie miasta zabraknie 100 mln zł.

- Jeśli przyjmiemy, że Elbląg jest miastem stutysięcznym, to na jednego mieszkańca rząd zabrał około tysiąc złotych. Na ten temat ze strony posłów PiS i radnych PiS była cisza. Rada Miejska w Elblągu występowała do premiera, do ministra edukacji, ja też występowałem z pismami, że mamy tak drastyczne zmniejszenie budżetu miasta. Tysiąc złotych zabrano, a planują nam dać na elblążanina 59 zł? To pytam: kiedy oddadzą resztę, bo jeszcze 940 zł, żeby było na zero. Proszę pana Wilka, żeby wytłumaczył, gdzie są te pozostałe 94 mln zł, których mamy mniej – mówił prezydent Witold Wróblewski.

Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga podkreślił, że 5,9 mln zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych, to „kropla w morzu potrzeb”.

- Samo tylko przedszkole ze żłobkiem, które chcemy wybudować na Zatorzu w tej kadencji, to jest koszt 10 mln zł. Mamy też oszacowane koszty na szkołę nr 9 i na basen, te 5,9 mln zł to kropla w morzu, jeśli chodzi o nasze potrzeby. Jeśli nie bylibyśmy ogołoceni z tych stu milionów, to dzisiaj na pewno nie byłoby dyskusji w co mamy zainwestować 5,9 mln zł, bo mielibyśmy do dyspozycji 100 mln zł – mówił Janusz Nowak.

- W 1993 roku Kazik Staszewski śpiewał do prezydenta Lecha Wałęsy: oddaj moje sto milionów. Ja bym dzisiaj sparafrazował to i powiedział: premierze oddaj sto milionów elblążanom - podsumował wiceprezydent Elbląga Michał Missan.