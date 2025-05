Więcej autobusów na Dzień Dziecka

fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

W niedzielę (1 czerwca) Zarząd Komunikacji Miejskiej zwiększył liczbę kursów na wybranych liniach autobusowych. Łącznie w godzinach od ok. godz. 10:00 do ok. 19:00 będzie 77 kursów więcej.

Na linii nr 11 – dodatkowo 25 kursów Na linii nr 15 – dodatkowo 24 kursy Na linii nr 17 – dodatkowo 28 kursów Dodatkowe kursy uruchomione zostały w związku z organizacją miejskich obchodów Dnia Dziecka. Rozkłady jazdy: https://tiny.pl/d48-00m9

UM w Elblągu