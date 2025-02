Więcej czasu na rozmowy o miejskiej komunikacji

Zespół pracujący nad zmianami w elbląskiej komunikacji miejskiej ma czas do 7 marca na wypracowanie propozycji. Pierwotnie miał działać do 21 lutego, potrzeba jednak czasu na dodatkową analizę kosztów ewentualnych zmian.

Powołanie zespołu, który pracuje nad zmianami w komunikacji miejskiej, to pokłosie konsultacji społecznych przeprowadzonych w tej sprawie. W minionych latach często także do naszej redakcji docierała krytyka mieszkańców niezadowolonych ze zmian jeśli chodzi o organizację zbiorkomu, np. wprowadzenia systemu przesiadkowego etc. Organizacja konsultacji była jedną z obietnic wyborczych prezydenta Michała Missana. Te zakończyły się we wrześniu 2024, elblążanie przekazali wówczas do ratusza ponad 3100 ankiet ze swoimi uwagami. Zgodnie z ostatnim zarządzeniem prezydenta Elbląga, zespół pracujący nad propozycjami zmian będzie funkcjonował dwa tygodnie dłużej. Zapytaliśmy o tę decyzję i o to, jak przebiegają prace 14-osobowego zespołu, którego przewodniczącym jest wiceprezydent Piotr Kowal.

- Po zakończeniu prac Zespołu zostanie sporządzony protokół, który będzie przedstawiony prezydentowi Elbląga. Będzie on zawierać propozycje zmian w komunikacji miejskiej, możliwy harmonogram i analizę kosztów ich wdrożenia – pisze Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta. - Wydłużenie terminu prac Zespołu o dwa tygodnie wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowej, pogłębionej analizy dotyczącej kosztów proponowanych rozwiązań. Propozycja zmian jest wypracowywana na bazie rekomendacji socjologa i profesora Uniwersytetu Gdańskiego Radosława Kossakowskiego, który swój raport wraz z wnioskami opracował na podstawie szerokich konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2024 roku – czytamy w odpowiedzi na nasze pytania. Jak podkreśla Jacek Żukowski, na ten moment jeszcze zbyt wcześnie, aby szczegółowo mówić o proponowanych zmianach, ponieważ nadal są one przedmiotem analiz. - Członkowie zespołu w trakcie spotkań przedstawiają swoje uwagi i sugestie. Tak jak zapowiadaliśmy, proponowane zmiany mają być odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania elblążanek i elblążan. To z pewnością będzie wiązać się z większymi kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej – dodaje przedstawiciel biura prasowego, który również bierze udział w pracach zespołu.