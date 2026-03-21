Wielkanocny kiermasz na starówce

Do niedzieli (22 marca) na elbląskiej starówce potrwa wielkanocny jarmark - wydarzenie łączące tradycję świąt z promocją lokalnych produktów, ekologicznej żywności i rękodzieła. Zdjęcia.

Na uczestników czekają stoiska z produktami świątecznymi, regionalnymi i ekologicznymi, a także wyjątkowe wyroby rękodzielnicze przygotowane przez lokalnych twórców. Jedna z głównych atrakcji jarmarku to degustacja tradycyjnych potraw wielkanocnych, która odbyła się w sobotę i odbędzie się również w niedzielę o godzinie 14. Miłośnicy kreatywnych aktywności mogą wziąć udział w warsztatach wielkanocnych, podczas których powstaną m.in. stroiki świąteczne, pisanki oraz ozdobione eko-torby. Więcej informacji o kiermaszu w linku.