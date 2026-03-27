Wielki brat patrzy

24 kamery monitoringu wizyjnego mają niedługo zawisnąć w Elblągu. Zostaną zamontowane na czterech skrzyżowaniach.

Urzędnicy opublikowali ogłoszenie o przetargu, którego celem jest dostawa i montaż kamer monitoringu wizyjnego w Elblągu. Kamery zostaną zamontowane na skrzyżowaniu Trasy Unii Europejskiej i ul. Nowodworskiej, rondzie Zamech, skrzyżowaniu al. Odrodzenia i ul. Wiejskiej oraz skrzyżowaniu ul. Ogólnej i ul. Fromborskiej.

Zwycięzca przetargu będzie musiał dostarczyć i zainstalować 24 kamery IP, wybudować i wyposażyć cztery szafy i punkty kamerowe, wybudować przyłącza oraz dostarczyć oprogramowanie wraz z licencjami.

Najlepsza oferta zostanie wybrana na podstawie proponowanej ceny (60 proc.) i okresu gwarancji (40 proc.). Oferty można składać do 30 kwietnia. Wtedy też poznamy, na ile swoje usługi wycenili oferenci.