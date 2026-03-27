Wielki brat patrzy

 Elbląg, graf. pixabay.com
graf. pixabay.com

24 kamery monitoringu wizyjnego mają niedługo zawisnąć w Elblągu. Zostaną zamontowane na czterech skrzyżowaniach.

Urzędnicy opublikowali ogłoszenie o przetargu, którego celem jest dostawa i montaż kamer monitoringu wizyjnego w Elblągu. Kamery zostaną zamontowane na skrzyżowaniu Trasy Unii Europejskiej i ul. Nowodworskiej, rondzie Zamech, skrzyżowaniu al. Odrodzenia i ul. Wiejskiej oraz skrzyżowaniu ul. Ogólnej i ul. Fromborskiej.

Zwycięzca przetargu będzie musiał dostarczyć i zainstalować 24 kamery IP, wybudować i wyposażyć cztery szafy i punkty kamerowe, wybudować przyłącza oraz dostarczyć oprogramowanie wraz z licencjami.

Najlepsza oferta zostanie wybrana na podstawie proponowanej ceny (60 proc.) i okresu gwarancji (40 proc.). Oferty można składać do 30 kwietnia. Wtedy też poznamy, na ile swoje usługi wycenili oferenci.


  • Czy ja mogę prosić o kamery 24/7 w mieszkaniu Prezydenta Polski, Premiera, wszystkich ważnych w tym kraju oraz w pokojach na plebanii też. Skoro wy możecie, dlaczego ja nie mogę podglądać?
  • Ale zaparkowych aut koło dawnej Tortugi i aut na chodnikach starego miasta nie widzi ani monitoring ani Straż Miejska, tego nie widzą Ale jak kulturalnie wypić piwo to od razu, czy tylko po to są??? A gdzie Straż Miejska jak ludzie idąc wyrzucają pety papierosów???, czy papierosów To że kupa psa po 4 dniach nie ma to pety i worki latają latami to straż nie widzi przez monitoring
    Pawlo12&(2026-03-27)
