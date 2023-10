Wielkie święto tańca!

Kto zwycięży w Mistrzostwach Europy w Tańcach Standardowych U-21, a która para zdobędzie miano wschodzącej gwiazdy? O tym przekonamy się już w najbliższy weekend - w Elblągu odbędzie się 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”. Zapraszamy na trybuny, do kibicowania najlepszych parom tanecznym!

Ponad 600 tancerzy z europejskiej i światowej czołówki przyjedzie do Elbląga na 23. Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup". Turniej odbędzie się już w ten weekend (20-22.10) i zapewni niesamowite emocje nie tylko sportowcom, ale także widzom.

- Na liście zgłoszeniowej widnieją już nazwiska tancerzy, którzy są najlepszymi zawodnikami w swoich krajach w kat. u-21 – mówi Magdalena Czarnocka-Kaptur, wiceprezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego oraz zastępca dyrektora Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Na parkiecie w Elblągu zobaczymy także pary, które określa się mianem Rising Start. Ci młodzi tancerze zmierzą się w nowym formacie, czyli w zawodach, które nazwane są WDSF Rising Stars World Challenge Cup Standard. Chcemy w ten sposób wyłonić tancerzy, który już za parę lat mogą stać się światową, taneczną czołówką. – dodaje Magdalena Czarnocka-Kaptur.

Wśród zgłoszonych par do udziału w Mistrzostwach Europy w Tańcach Standardowych u-21 są tancerze m.in. z: Litwy, Łotwy, Słowacji, Mołdawii, Chorwacji, Ukrainy, Polski i wielu innych. Wszystkie informacje o Mistrzostwach Europy w Tańcach Standardowych u-21, WDSF Rising Stars World Challenge Cup Standard i o 23. edycji MFT „Baltic Cup” dostępne są na stronie: www.balticcup.swiatowid.elblag.pl

- Wysoki poziom sportowy, niesamowite emocje i zjawiskowa atmosfera - 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu „Baltic Cup” zapowiada się wyjątkowo – zauważa Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego oraz dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Festiwal „Baltic Cup” to prawdziwe święto tańca, które od ponad 20 lat udaje nam się organizować i z każdym rokiem coraz wyżej stawiać poprzeczkę.

Trwający trzy dni festiwal to turniej, podczas którego tancerze rywalizują ze sobą w prawie 20 kategoriach. Na głównych turniejach – WDSF World Open, których finały rozgrywają się na wieczornych galach, będzie można zobaczyć pary latynoamerykańskie (w sobotę) i standardowe (w niedzielę). Co roku festiwalowi towarzyszą także rankingowe zawody i pokazy specjalne. W tym roku będzie to nowy format zawodów przygotowany przez Światową Federację Tańca Sportowego - WDSF Rising Stars World Challenge Cup Standard (w piątek). Dodatkowo tegoroczna edycja zostanie wzbogacona o Mistrzostwa Europy w Tańcach Standardowych U21, które będą rozgrywane podczas drugiego dnia zawodów (w sobotę). Najlepsi tancerze zdobędą puchary, medale, nagrody finansowe i punkty rankingowe.

O tym, czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji festiwalu, dowiecie się Państwo w rozmowie z Magdaleną Czarnocką-Kaptur, zastępcą dyrektora Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu i wiceprezesem Polskiego Związku Sportu Tanecznego.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, który zamieszczamy przy artykule.

Zachęcamy do zakupu biletów:

Trybuny: Bilety przy stolikach:

Piątek: 50 zł/os Piątek: 100 zł/os

Sobota: 60 zł/os Sobota: 1 rząd (przy parkiecie) 150 zł/os, 2 rząd 120 zł/os

Niedziela: 60 zł/os Niedziela: 120 zł/os

Zakup i rezerwacja biletów ON-LINE:

20.10.2023 (piątek) - TRYBUNY--->>>

20.10.2023 (piątek) - STOLIKI--->>>

21.10.2023 (sobota) - TRYBUNY--->>>

21.10.2023 (sobota) - STOLIKI--->>>

22.10.2023 (niedziela) - TRYBUNY--->>>

22.10.2023 (niedziela) - STOLIKI--->>>

Bilety można kupić także w kasie w CSE „Światowid” w Elblągu. W dniu turnieju bilety będzie można zakupić w kasie w HSW MOSiR przy al. Grunwaldzkiej.

Patronat Honorowy nad 23. MFT „Baltic Cup” objęli: Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Elbląska Gazeta Internetowa PortEl.pl, Radio Eska Elbląg, Telewizja Truso.tv, Express Elbląg, Radio Olsztyn, Bogaty Region, Dziennik Elbląski i Gazeta Olsztyńska.

Organizatorami imprezy są: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Polski Związek Sportu Tanecznego i Stowarzyszenie Jantar.

23 edycja Międzynarodowego Festiwalu „Baltic Cup” wraz z Mistrzostwami Europy w Tańcach Standardowych u-21 dofinansowana jest z części środków budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Wydarzenie współfinansowane jest również ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także realizowane przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.

--- komunikat płatny ---