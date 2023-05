Wiemy, czego szukało wojsko (aktualizacja)

W niedzielę (14 maja) około godziny 13 w miejscowości Jezioro (gm. Markusy) znaleziono latający obiekt wojskowy. Wojsko prowadzi czynności wyjaśniające.

Charakter odnalezionego obiektu nie jest jeszcze jawny. Policja poinformowała o zdarzeniu wojsko, które przejęło sprawę i obecnie prowadzi czynności wyjaśniające.

Z informacji, które otrzymaliśmy wynika, że nie jest to balon obserwacyjny z Białorusi, którego poszukiwania wciąż trwają. Prawdopodobnie znalezisko z Jeziora to obiekt należący do polskiego wojska.

Przypomnijmy, że sobotę (13 maja) Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało opinię publiczną, że w polskiej przestrzeni powietrznej pojawił się obiekt powietrzny, który nadleciał zza granicy białoruskiej. Mieszkańcy trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego otrzymali za pomocą smsa informację o poszukiwaniach obiektu przypominającego balon oraz ostrzeżenie, by w przypadku znalezienia nie podnosić go oraz zawiadomić najbliższy posterunek policji.

Wysłaliśmy w tej sprawie pytania do MON.

Aktualizacja z poniedziałku z godz. 15.55: Dzisiaj odpowiedzi na nasze pytania w sprawie znaleziska w okolicach miejscowości Jezioro przesłał ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych: - Obiekt zaobserwowany w okolicach miejscowości Jezioro k. Elbląga to Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP) typu FlyEye należący do SZ RP (Sił Zbrojnych RP - red.), który wykorzystywany był podczas działań poszukiwawczych szczątków balonu meteorologicznego. Kontakt z BSP został chwilowo utracony z przyczyn technicznych i po niedługim czasie wznowiono działania z jego użyciem.