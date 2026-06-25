Wieś, która inspiruje

Burdajny w gminie Godkowo zajęły pierwsze miejsce w konkursie „Wieś z inicjatywą”, którego wyniki ogłoszono w czwartek (25 czerwca) podczas sesji Rady Powiatu w Elblągu. Kolejne miejsca zajęły wsie Tropy Elbląskie oraz Łępno. Zdjęcia.

Powiat elbląski organizuje ten konkurs od 2011 roku. W tej edycji uczestniczyło 12 wsi. Trzecie miejsce zdobyła wieś Łępno (gm. Godkowo, 5 tys. zł), drugie Tropy Elbląskie (gmina Elbląg, 7 tys. zł), pierwsze Burdajny (gmina Godkowo, 10 tys. zł). Nagrodę w imieniu mieszkańców Burdajn odebrali: Adrian Kuźmicz, radny Godkowa oraz przewodniczący Koła Gospodyń Wiejskich w Burdajnach i Magdalena Przybysz-Pietrzak, członkini Koła Gospodyń Wiejskich i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Burdajny (ok. 40 mieszkańców) są położone niezwykle malowniczo. Okolica obfituje w enklawy zieleni, granicząc z Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki oraz rzeki Wąskiej. Wieś upodobały sobie szczególnie bociany białe, które założyły we wsi kilkanaście gniazd.

- To są nasze atuty, ale we wsi nic by się nie zadziało, gdyby nie lider. Potrzeby jest człowiek, który będzie motorem zmian – mówi Magdalena Przybysz-Pietrzak. – Taką osobą jest u nas Adrian.

Burdajny, fot. arch. sołectwa

Adrian Kuźmicz urodził się i mieszkał w Pasłęku. Burdajny to jego miejsce z dzieciństwa, tu spędzał wakacje.

- Przyjeżdżałem jako dziecko tutaj na wieś, do babci. Teraz wróciłem do korzeni. Na początku założyłem drużynę piłkarską, pojechaliśmy na jeden, drugi turniej. Okazało, że trzeba prowadzić tę drużynę dalej, że chłopaki chcą grać. Planowane było założenie stowarzyszenia i alternatywą okazało się Koło Gospodyń Wiejskich – mówi pan Adrian.

Dziś jest jego przewodniczącym.

- To jest nowoczesne koło, należą do niego panie, ale też panowie. Mamy sporo wydarzeń sportowych. Był turniej piłkarski o puchar Koła Gospodyń Wiejskich, rajdy rowerowe, dla najmłodszych mieszkańców kupiliśmy dmuchańca, udzielamy się w wydarzeniach charytatywnych – mówi Adrian Kuźmicz.

Nagrodę planują przeznaczyć na szatnię na boisku dla dzieci. Koło zaprasza w niedzielę (28 czerwca) do Godkowa na piknik charytatywny (godz.15). Będzie można wspomóc w zbiórce środków na leczenie Kamilę Niziołek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie, która zmaga się z rakiem piersi.