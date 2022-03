Wiosenne porządki na działkach

Wraz z pierwszymi promieniami słońca działkowcy ruszyli porządkować swoje ogródki. Przypominamy, że zgodnie z przepisami (art. 191 Ustawy o odpadach) obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów. Części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów czy też parków również są odpadami, a co za tym idzie ich spalanie jest zabronione.

Ponadto obowiązują przepisy, które zobowiązują nas do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, więc nie możemy wrzucać odpadów zielonych do pojemników na odpady komunalne.

Co zatem z problemowymi odpadami? Nadają się one do kompostowania, ale można je także przekazywać firmie odbierającej odpady komunalne.

Do pojemników na odpady zielone wrzucamy: trawę, liście, drobne gałęzie, kwiaty, owoce z ogrodu, korę. Nie wrzucamy natomiast odpadów, które nie ulegają rozkładowi biologicznemu oraz ziemi.

Prawo w ROD

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców zgodnie z, którym działka musi być wyposażona w kompostownik, a działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin (§42 Reg. ROD).

Natomiast działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: m.in. wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych oraz spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych (§68 Reg. ROD).