Wjechał w pojazd ciężarowy. Trafił do szpitala

fot. Mikołaj Sobczak

We wtorek (21 stycznia) przed godz. 14 doszło do zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 22 na wysokości Karczowisk Górnych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Jak informuje policja, w zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy; ciężarowa scania oraz dostawczy peugeot. Oba pojazdy poruszały się w kierunku Jegłownika. Tuż za zjazdem na Raczki Elbląskie, kierujący ciężarówką rozpoczął manewr skrętu w lewo. 31-letni mężczyzna kierujący peugeotem zareagował zbyt późno i wjechał w poprzedzający go pojazd. Kierowca auta dostawczego uskarżał się na bóle i został przewieziony do szpitala na dalsze badania. W zdarzeniu nikt więcej nie ucierpiał. Na miejscu zjawiła się policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Obecnie nie występują już utrudnienia w ruchu drogowym.

msob