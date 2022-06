Władza lepiej zarabia i to widać w oświadczeniach

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiły się właśnie oświadczenia majątkowe władz Elbląga za 2021 rok. Co zmieniło się w majątku prezydenta, jego zastępców, sekretarza i skarbnika miasta przez dwanaście miesięcy? W oczy rzucają się o wiele większe zarobki, co wynika ze zmiany przepisów.

Pod koniec ubiegłego roku samorządowcy w całym kraju otrzymali znaczne podwyżki wynagrodzeń i diet. Decyzje zapadały na sesjach poszczególnych rad gmin, powiatów i sejmików, co miało związek ze zmianami wprowadzonyi wcześniej ustawą przez parlament. W Elblągu podwyżkę dla prezydenta Rada Miejska uchwaliła na początku grudnia ubiegłego roku ze skutkiem od... 1 sierpnia (jak nakazywała ustawa). Miesięczne wynagrodzenie prezydenta wzrosło z 10 230 zł brutto to 18 486 tys. zł brutto, co widać w oświadczeniu majątkowym Witolda Wróblewskiego. Wzrosły też wynagrodzenia jego zastępców. Co jeszcze zmieniło się w majątkach przedstawicieli władz Elbląga?

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga

oszczędności: 188,2 tys. zł i 33,4 tys. euro oraz 250 tys. zl w obligacjach skarbu państwa (współwłasność małżeńska). Pan prezydent z małżonką kupili w 2021 roku obligacje skarbu państwa (rok temu ich nie mieli) oraz zamienili część oszczędności na euro.

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 71,6 m kw. o wartości 215 tys. zł (kwota dotycząca wartości mieszkania zostałą wpisana taka sama jak za 2020 r.), 27-metrowy garaż o wartości 30 tys. zł, 916-metrowa działka letniskowa z domkiem letniskowym o łącznej wartości 195 tys. zł (wszystkie nieruchomości - współwłasność małżeńska); brak zmian w porównaniu z rokiem 2020..

wynagrodzenie w 2021 r. : 200,3 tys. zł z tytułu pracy w Urzędzie Miejskim oraz 6 tys. zł z tytułu umowy o dzieło. (w 2020 r. zarobki wyniosły 112,1 tys. zł. Wzrost wynagrodzenia wyniósł więc ponad 85 tys. zł. Dodajmy, że w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. roku wynagrodzenie prezydenta spadło o 50,8 tys. zł.

samochód: citroen C5 (2013), skoda fabia (2017), motocykl harley davidson sportster (2005)

kredyt: nie ma

Janusz Nowak, wiceprezydent

oszczędności: 210 tys. zł (współwłasność małżeńska); w porównaniu do 2020 roku oszczędności zwiększyły się o 10 tys. zł

nieruchomości: dom o pow. 199 m kw. i wartości ok. 900 tys. zł wraz z działką pod domem o pow. 434 m i wartości 70 tys. zł (użytkowanie wieczyste); niezabudowana przylegająca działka o pow. 58 m kw. o wartości 12 tys. zł (użytkowanie wieczyste); niezabudowana działka rolna o pow. 0,23 ha i wartości 12 tys. zł. (wszystkie nieruchomości współwłasność małżeńska). Stan bez zmian, wzrosła wartość.

wynagrodzenie:145,9 tys. zł (Urząd Miejski, o ponad 17 tys. więcej niż w 2020 r.), dochód za pracę w radzie nadzorczej EPEC - 9 tys. zł; dochód za pracę w Radzie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – 16,2 tys. zł, dieta za odział w Zjeździe Krajowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - 175 zł.

samochód: honda civic (2006) o wartości 14 tys. zł i nissan murano (2011) – 45 tys. zł, nissan quasqai (rok 2020) o wartości 90 tys. zł (samochody są współwłasnością małżeńską. ostatnie auto to nowy nabytek).

kredyty: nie ma

Michał Missan, wiceprezydent

oszczędności: 45 tys. zł (wspólność małżeńska); w porównaniu do 2020 r. wartość oszczędności wzrosła o 15 tys. zł

nieruchomości: 48-metrowe mieszkanie o wart. ok. 250 tys. zł (wspólność małżeńska). Wzrosła wartość mieszkania

wynagrodzenie: umowa o pracę w Urzędzie Miejskim - 137,2 tys. zł; w porównaniu do 2020 roku dochody zwiększyły się o 30 tys. zł.

samochód: nie ma. W 2020 roku miał auto zarejestrowane na siebie.

kredyty: mieszkaniowy – pozostało do spłaty 83,7 tys. zł; pożyczka bankowa – pozostało do spłaty 89,2 tys. zł (oba zobowiązania z żoną).

Rozalia Grynis, skarbnik miasta

oszczędności: 280 tys. zł oraz współposiadaczka rachunku bankowego z bratem 80 tys. zł); w porównaniu do roku 2020 r. oszczędności wzrosły o ok. 20 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 50 m kw. wartości 250 tys. zł, 11-metrowy garaż o wartości 30 tys. zł. Bez zmian, wzrosły wartości nieruchomości

wynagrodzenie: z tytułu umowy o pracę - 152,3 tys. zł (brutto). W porównaniu z 2020 r. dochód zwiększył się o 20 tys. zł. Pani skarbnik otrzymała też rentę rodzinną w kwocie 42 tys. zł oraz wynagrodzenie roczne po zmarłym mężu - 2,4 tys. zł.

samochód: opel Astra (2016). Bez zmian

kredyty: nie ma

Artur Zieliński, sekretarz miasta

oszczędności: 20 tys. zł (współwłasność małżeńska), w porównaniu z 2020 rokiem wzrosły o 5 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 95,3 m kw. i wartości ok. 450 tys. zł (współwłasność małżeńska), budynek garażowy wraz z gruntem o pow. 17 m kw. o wartości 8,4 tys. zł (współwłasność małżeńska). Wzrosła wartość mieszkania.

wynagrodzenie: 133 tys. zł (umowa o pracę), porównaniu do 2020 r. dochody wzrosły o ok. 6 tys. zł.

samochód: citroen c5 (2019), cena zakupu 132 tys. zł (współwłasność małżeńska). Bez zmian

kredyty: umowa pożyczki na zakup samochodu. Do spłaty 21,5 tys. zł.

Wkrótce opublikujemy oświadczenia majątkowe radnych.