Władze Elbląga wprowadzają Kartę Mieszkańca

Elbląg dołączy do miast, w których funkcjonuje Karta Mieszkańca, czyli system zniżek, ulg i preferencji związane z kulturą, sportem i rekreacją, zdrowiem, gastronomią, handlem, usługami, a także parkowaniem czy komunikacją miejską. Takie rozwiązania zakłada program „wElblągu”, który ma na najbliższej sesji 27 lutego przegłosować Rada Miejska.

„Wprowadzenie Programu „wElblągu” jest elementem polityki promocyjnej Miasta Elbląg. Realizacja Programu spowoduje poprawę warunków i jakość życia mieszkańców, nastąpi wzmocnienie poczucia lokalnej tożsamości, zwiększy się uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym oraz gospodarczym Miasta” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, który jest przygotowany na najbliższą Radę Miejską.

Program ma być realizowany w takich obszarach jak: kultura, sport i rekreacja, zdrowie, komunikacja miejska, parkingi, gastronomia i handel, usługi. Prawo do zniżek, ulg i preferencji będą miały osoby, które wyrobią Kartę Mieszkańca. Będą mogli to zrobić wszyscy, którzy rozliczają podatek dochodowy os osób fizycznych w Elblągu. Uprawnione będą także osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i zamieszkałe na terenie Elbląga. Z karty będą mogły też korzystać dzieci osób uprawnionych do Karty Mieszkańca do ukończenia 18. roku życia (lub do 25. roku życia, jeśli się nadal uczą).

Jak będzie wyglądać Karta Mieszkańca, jakie będą zniżki na poszczególne usługi – to okaże się dopiero, kiedy system zacznie działać. Po podjęciu uchwały prezydent ogłosi regulamin Karty Mieszkańca, a Rada Miejska na podstawie porozumień podpisanych przez władze miasta z partnerami programu (instytucjami, firmami) zatwierdzi wysokość zniżek.

Wykaz partnerów programu oraz oferta zniżek mają być publikowane na stronie internetowej Programu i aplikacji mobilnej, która ma powstać.

Kiedy Karta Mieszkańca może zacząć działać? To zależy od tego, jak szybko władze miasta stworzą cały system do obsługi Karty Mieszkańca i jakie będzie zainteresowanie firm i instytucji, które do programu mają przystąpić. Wspominana w artykule uchwała to początek tworzenia tego systemu.

Karta Mieszkańca działa od wielu lat np. w Gdańsku. i jest elementem programu "Jestem z Gdańska" Dzięki niej gdańszczanie mogą korzystać z 32 bezpłatnych wejść (raz w roku) do najważniejszych gdańskich instytucji, korzystać z rabatów sięgających nawet 70 procent u blisko 200 partnerów programu, kupować bilety na miejskie wydarzenia z rabatem/. Mogą również za jej pomocą kupować bilety okresowe i dobowe w miejskiej komunikacji, wypożyczać i oddawać książki, gromadzić punkty i zdobywać nagrody w miejskich konkursach, a nawet głosować w budżecie obywatelskim.