Woda powoli opada (aktualizacja)

Prezydent Elbląga w niedzielę o godz. 21.10 wprowadził na terenie miasta stan pogotowia przeciwpowodziowego - informuje Urząd Miejski. Decyzja ma związek z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Elbląg. Poziom wody osiągnął 615 cm, od poniedziałku rana systematycznie spada.

Silny północno-zachodni wiatr wpycha wodę z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg, powodując tzw. cofkę. Po godz. 20 poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan alarmowy. W Nowakowie utrzymuje się stan ostrzegawczy, do alarmowego brakuje zaledwie 5 centymetrów. 8 cm z kolei brakuje do stanu alarmowego na rzece Wąskiej w Pasłęku.

Prognozy meteorologów przewidują, że poziom wody w rzekach regionu może się jeszcze podnieść. Niekorzystny kierunek i siła wiatru ma się utrzymywać do poniedziałku rana.

Aktualizacja:

poniedziałek godz. 7: Poziom wody w rzece Elbląg nieznacznie spadł, obecnie wynosi 610 cm, to nadal stan alarmowy.

godz. 8: Poziom wody w rzece Elbląg wynosił 608 cm. Tendencja jest spadkowa, pomiary z godz. 7.30 wskazały 609 cm.

- Dziś w nocy na Bulwarze Zygmunta Augusta, przez strażaków i pracowników Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, rozstawiony został rękaw przeciwpowodziowy. Będzie on utrzymywany jeszcze przez jakiś czas, aż do uspokojenia się sytuacji pogodowej i obniżenia poziomu wody w rzece Elbląg - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Poziom wody w rzece jest na bieżąco monitorowany przez pracowników Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Państwową Straż Pożarną w Elblągu.

Po godz. 10 woda w rzece Elbląg opadło do poziomu 602 cm, tendencja nadal jest spadkowa.