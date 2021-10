Woda w szpitalu skażona bakterią

- W prysznicach brakuje słuchawek, a samym wężem, bez słuchawki trudno się umyć, czy nawet opłukać, szczególnie starszej, chorej osobie – skarżą się pacjenci Oddziału Chorób Płuc Szpitala Miejskiego w Elblągu. Okazuje się, że w szpitalnej instalacji ciepłej wody Sanepid stwierdził obecność groźnej dla zdrowia bakterii legionella i stąd decyzja o czasowym demontażu sitek i perlatorów.

Problem dotyczy Oddziału Chorób Płuc Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. Przebywający na nim pacjenci skarżą się, że nie mogą "normalnie" korzystać z pryszniców, ponieważ zdemontowano z nich słuchawki. - Jako powód personel wyjaśnia nam, że kiedyś wykryto w szpitalnej wodzie bakterię jakąś. Czy nie ma innych sposobów na taką bakterię, niż zdjęcie słuchawek z pryszniców? Wyjątkowo trudno osobie chorej umyć się, czy nawet tylko opłukać samym wężem, bez słuchawki – mówi jeden z pacjentów Oddziału Chorób Płuc.

Jak wyjaśnia Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Elblągu, w instalacji ciepłej wody w szpitalu stwierdzono obecność bakterii legionella. - Może ona wywoływać choroby układu oddechowego, w tym ciężkie zapalenie płuc, zwłaszcza u osób o obniżonej odporności organizmu – mówi Marek Jarosz.

Zdemontowano słuchawki w prysznicach, fot. Czytelnik

Do zakażenia bakterią dochodzi w wyniku wdychania kropel zakażonej wody, na przykład właśnie pod prysznicem lub zachłyśnięcia się taką wodą. Dlaczego zdemontowano w prysznicach na oddziale sitka i perlatory? Jak wyjaśnia Marek Jarosz problem jest właśnie w tych końcówkach, które wytwarzają aerozol wodny. - Bakteria legionella została wykryta podczas standardowych badań wody w szpitalu, które prowadzi Sanepid. Tego samego dnia zdemontowano słuchawki w prysznicach. Takie restrykcje są oczywiście uciążliwe dla pacjentów, będą one utrzymane do czasu otrzymania pozytywnych badań ciepłej wody ze szpitalnej sieci – wyjaśnia Marek Jarosz.

Bakterie legionella w słuchawce od pryszniców tworzą tzw. biofilmy i ich stężenie w tym miejscu może być wielokrotnie wyższe niż stężenie w wodzie. - Bakterię tę można zwalczyć płucząc sieć wodą o temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza, albo używając środków chemicznych – dodaje Marek Jarosz.

Kiedy sytuacja na Oddziale Chorób Płuc wróci normy i jakie środki zwalczania legionelli zastosował już szpital?

- Legionella przedostaje się do organizmu człowieka głównie poprzez wytwarzany podczas kąpieli pod prysznicem aerozol wody i pary wodnej i wdychana do płuc może wywołać legionellozę. Używanie prysznica bez sitek i perlatorów nie powoduje wytworzenia się aerozolu wody i pary wodnej w związku z czym zakażenie bakterią legionella nie jest możliwe. Aktualnie, po kolejnej dezynfekcji chemicznej przekazano próbki ciepłej wody użytkowej z budynku szpitala do laboratorium sanepidu. Czas oczekiwania na wynik badania to 14 dni. Dodatkowo w przypadku możliwości pozyskania wyższego czynnika grzewczego z EPEC dokonana zostanie próba termicznej dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej. W przypadku spełnienia normatywnych wartości wszystkie słuchawki prysznicowe i perlatory zostaną ponownie zamontowane - informuje Małgorzata Adamowicz, rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego w Elblągu.