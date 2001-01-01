Wojewoda i służby uspokajają i apelują w sprawie dronów

10 września w godzinach wieczornych odbyła się konferencja wojewody warmińsko-mazurskiego Radosława Króla dotycząca naruszenia polskiej przestrzeniu powietrznej przez obce drony. W czasie brifiengu mówiono m. in. o znaczeniu korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji w podobnych sytuacjach.

- Wojna hybrydowa trwa: zastraszanie, prowokowanie, powodowanie różnego rodzaju chaosu, dezinformacji, następuje. Mieliśmy w intenecie przekazy informujące "co robić, kiedy będzie nadlatywał dron, jak się zachowywać" - to specjalne, celowe działanie prowokacyjne, żeby wytworzyć element chaosu. Pojawiły się komunikaty "Nie wychodź z domu" i wiele innych takich - mówił wojewoda.

Dodał jednak, że zagrożenia dla społeczeństwa nie było i że dzisiejsza sytuacja pokazała jedność między państwami sojuszniczymi, a Rosjanie nie osiągnęli celu polegającego na podzieleniu społeczeństwa.

- Czy można było zrobić coś więcej w tej sprawie? Oczywiście wyciągamy wnioski z dzisiejszego dnia - wskazał wojewoda.

W tym kontekście mówił o znaczeniu wiarygodnych kanałów komunikacyjnych i szybszego i częstszego informowania społeczeństwa w podobnych sytuacjach.

Wojewoda ocenił też, że decyzja o zamknięciu jednej ze szkół w województwie była "na wyrost", a jednak pochwalił działania dyrekcji i wójta.

- To pokazuje, że są ludzie odpowiedzialni, którzy podejmują decyzje nie wiedząc co się wydarzy i chcąc zapewnić bezpieczeństwo - przyznał. - Nie ma na pewno niczego złego w tym zachowaniu, wręcz odwrotnie, będziemy chwalić tę decyzję - podkreślił wojewoda.

Komendant wojewódzki policji Mirosław Elszkowski mówił o działaniach policji. Apelował o zgłaszanie służbom niepokojących sytuacji ("nie bagatelizujemy żadnego zgłoszenia") i o to, by nie dotykać podejrzanych przedmiotów budzących wątpliwości, które mogą zostać znalezione.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz zapewniał, że granica państwa jest bezpieczna i że w ciągu ostatniej doby nie zidentyfikowano żadnego incydentu mającego wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców czy nienaruszalność granicy.

- Ruch graniczny w czynnych przejściach granicznych również odbywa się na bieżąco - dodał.

Również apelował do mieszkańców województwa o zgłaszania niepokojących sytuacji służbom.

Wszelkie informacje w tej sprawie będą na naszych łamach publikowane bez możliwości komentowania, by nie dawać pola do dezinformacji.