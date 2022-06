- Wolnością trzeba się opiekować, trzeba jej bronić, a czasami trzeba za nią przelać krew. Tego doświadczają właśnie bohaterscy żołnierze i obywatele Ukrainy, a wydawało się nam, że w XXI wieku historia wojen w Europie jest już zamknięta - powiedział podczas poniedziałkowej (6 czerwca) wizyty w Elblągu marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

Dęby demokracji

Prof. Tomasz Grodzki odwiedził przed południem Braniewo, następnie Elbląg. W parku Planty wspólnie z władzami miasta oraz uczniami Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu zasadził dęby demokracji. - Dęby są symbolem trwałości, stabilności i potęgi. Oprócz orła białego znane polskie dęby na stałe wdrukowane są w historię Polski. Mam nadzieję, że te dęby razem z tymi sadzonymi z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego otwierają nową tradycję tego grodu, który jest jednym z najstarszych w Polsce – mówił prof. Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu podkreślił, że w tej inicjatywie ważny jest udział najmłodszych mieszkańców Elbląga. - Cieszę się, że są oni dzisiaj wśród nas. Jak mówił prezydent USA Ronald Regan, wolność jest dana tylko na jedno pokolenie naprzód. Wolności trzeba strzec, trzeba się nią opiekować, trzeba jej bronić, a czasami trzeba za nią przelać krew. Tego doświadczają właśnie bohaterscy żołnierze i obywatele Ukrainy. Wydawało się nam, że w XXI wieku historia wojen w Europie jest już zamknięta - mówił marszałek Senatu.

Prof. Tomasz Grodzki zaznaczył, że dochodzenie do decyzji w demokracji nie jest łatwe, ale zwykle finalny rezultat jest dobry.

- Tego nie lubią ci, którzy mają tendencje dyktatorskie, autorytarne, oligarchiczne. Przykładów na takie zachowania w świecie można znaleźć mnóstwo, począwszy chociażby od agresywnej Rosji. Ważna jest sztafeta pokoleń, w której starsi dokonują tego, co potrafią, a potem przejmują pałeczkę młodsi. Po nich przyjdą następni i na tym powinna polegać trwałość demokracji. Nas już wtedy nie będzie, więc niech te dęby będą świadectwem, że demokracja trwa i rozwija się - mówił prof. Tomasz Grodzki.

- To nie są puste słowa, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Podobnie jest z demokracją. 4 czerwca była kolejna rocznica pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce. Demokracji i wolności należy bronić - dodał prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.

Sto lat Senatu

Prof. Tomasz Grodzki uroczyście otworzył w Bibliotece Elbląskiej wystawę pt. „Historia i teraźniejszość - w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP”. Ekspozycja składa się z dziesięciu plansz i opowiada o historii polskiego parlamentaryzmu. - Wystawa została przygotowana z okazji stulecia odrodzonego Senatu, pierwsze posiedzenie w II Rzeczpospolitej odbyło się 28 listopada 1922 r. i w tym roku minie od tego wydarzenia dokładnie sto lat. Wystawa w kilkunastu wersjach podróżuje po Polsce, jest też dostępna w formie zdigitalizowanej - mówił marszałek Grodzki.

Wizytę w Elblągu marszałek Senatu zakończył debatą z udziałem młodzieży. Uczestniczyli w niej w niej m. in. przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, elbląskich szkół średnich oraz Rady Młodzieżowej przy Parlamentarnym Zespole ds. Młodzieży. „Jak i dlaczego warto angażować się w życie społeczne?” to było jej hasło przewodnie.

Szczególnie ważne wybory

- Dlaczego system nie wspiera działalności społecznej osób młodych? - pytał Jakub Retyk, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży

- To jest ciekawe pytanie, ale będę tutaj trochę prowokacyjny. Co rozumiem pod słowem system? Wszechogarniającą ośmiornicę, która blokuje nasze działania? Gdy ja byłem w twoim wieku, to nikt nas nie wspierał. Wszyscy nam przeszkadzali, co trochę zamykali nas na 12 czy 24 godziny. Każdy kto nie myślał tak, jak chcieli komuniści, nie był wspierany. Wspierano młodych ludzi, którzy koniunkturalnie zapisywali się do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oni mieli zielone światło na wszystko. To wówczas była kwestia osobistego wyboru, czy pozostać człowiekiem przyzwoitym, czy potem nie potrafić sobie spojrzeć w lustro. Stare przysłowie mówi: umiesz liczyć, licz na siebie. Mówiąc serio, w Senacie staramy się jak możemy. Jest zespół do spraw młodzieży, prowadzimy formułę Senatu otwartego. Każdy kto chce może przyjść do mnie ze swoją inicjatywą, czy do któregoś z senatorów - odpowiedział prof. Tomasz Grodzki.

- Czy nadchodzące wybory to ostatnia szansa dla demokracji w Polsce? Gdy opozycja przegra wybory, to będziemy mieli w Polsce Białoruś. Co powiedzieć młodych osobom, które mają już tego dość? - zapytał Tomasz Budziński, student prawa.

- Każde wybory są ważne, ale te wydają się ważne szczególnie. Teraz mamy chociażby spór o praworządność w Polsce, spór z Unią Europejską, od której zależy uruchomienie olbrzymich środków finansowych na Krajowy Plan Odbudowy. Polska potrzebuje tych pieniędzy, natomiast te zakusy na praworządność to jest coś okropnego. Te wybory będą ważne jeśli chcemy pozostać w rodzinie krajów demokratycznych. Dlatego ostatnio w Senacie partie opozycyjne, poza Konfederacją, podpisały porozumienie w sprawie ogólnopolskiej kontroli wyborów. Komisji wyborczych jest 27 tysięcy i w każdej powinien być obserwator, więc musimy zgromadzić armię kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy będą patrzeć komisjom na ręce, aby te wybory nie były zmanipulowane – mówił marszałek prof. Grodzki.

Spotkanie z młodzieżą odbyło się w Bibliotece Elbląskiej.