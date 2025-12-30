UWAGA!

Worki z piaskiem dla mieszkańców

 Elbląg, Worki z piaskiem dla mieszkańców
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Trwa alarm przeciwpowodziowy w Elblągu. W związku z tym przygotowano worki z piaskiem dla mieszkańców terenów przy rzece.

Dla mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie rzeki przygotowano worki z piaskiem. Są zlokalizowane w wyznaczonych punktach na Bulwarze Zygmunta Augusta (przy ul. Panieńskiej) oraz skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i ul. Strażniczej.

Ponadto przy ul. Kwiatkowskiego została uruchomiona baza ładowania piasku wraz z zabezpieczonymi workami, które można napełnić samemu na miejscu.

Niezmiennie apelujemy do mieszkańców o ostrożność i niezbliżanie się do rzeki. Prosimy również o śledzenie informacji na temat sytuacji pogodowej. Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy – 112. W Elblągu działa również całodobowe Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41.

Adrianna Kuzko, zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta

