WOT w pełnej gotowości

„Zapobieganie i opóźnianie rozprzestrzeniania koronowirusa wymaga podjęcia szybkich działań właśnie teraz - na wczesnym etapie kiedy istnieje jeszcze możliwość wpływu na tempo i zasięg jego transmisji. W tym celu Wojska Obrony Terytorialnej zmieniają model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy” – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

Na obecnym etapie bezpośrednia walka z koronawirusem nie jest możliwa, dlatego Wojska Obrony Terytorialnej w ramach działań Sił Zbrojnych RP będą podejmowały szeroko zakrojone działania profilaktyczne. Działalność szkoleniowa Wojsk Obrony Terytorialnej zostanie ograniczona, zmianie ulegnie model pracy i służby oraz zostaną wdrożone rozwiązania profilaktyczne skutkujące ograniczeniem ryzyka transmisji koronawirusa na/przez żołnierzy WOT i członków ich rodzin.

Żołnierze WOT będą wspierać służby specjalistyczne, odciążać cywilną służbę zdrowia, wspierać opiekę osób starszych oraz edukować otoczenie i personel własny w celu ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Od 12 marca, godz. 9, do odwołania zmienia się model funkcjonowania WOT: ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Całość formacji przechodzi w stan 12 godzinnej gotowości do działania. Wybrane grupy żołnierzy o określonych specjalnościach wojskowych wchodzą w 6 godzinną gotowości do podjęcia działań.

Działania Wojsk Obrony Terytorialnej będą się skupiały na trzech głównych obszarach:

Obszar 1: wspieranie Policji, Straży Granicznej, wojewodów oraz władz samorządowych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz wsparcie opieki nad osobami zakażonymi, przebywającymi w kwarantannie oraz osobami starszymi.

Zadanie to będzie realizowane poprzez selektywną aktywację żołnierzy WOT posiadających kompetencje: ratowników medycznych, pielęgniarek, farmaceutów, żołnierzy z uprawnieniami KPP – dotyczy to tylko tych żołnierzy, którzy na co dzień nie realizujących zadań na rzecz służby zdrowia. Zadanie to będzie dotyczyło też: kierowców, logistyków, obsług agregatów prądotwórczych, obsług zestawów oświetleniowych, psychologów oraz informatyków.

Siły te będą utrzymywane w 6-godzinnej gotowości do działania.

Przewiduje się również możliwość wsparcia cywilnych służb medycznych w celu ich odciążenia od działalności bieżącej. Żołnierze OT – ratownicy medyczni oraz posiadający kursy KPP otrzymają do ich dyspozycji wyposażenie medyczne celem wykorzystania w miejscu zamieszkania i pracy.

Obszar 2: ograniczanie ryzyka transmisji koronawirusa „na” oraz „przez” żołnierzy WOT i członków ich rodzin.

Zadanie to będzie realizowane w myśl zasady, że „tylko zdrowi, możemy wspierać lokalne społeczności”. W tym celu zmieniony zostanie model toku pracy i służby.

Do końca kwietnia 2020 r. żołnierze OT będą zwolnieni ze szkoleń rotacyjnych realizowanych w jednostkach wojskowych, w tym samym czasie nie będą realizowane szkolenia zintegrowane oraz podstawowe i wyrównawcze żołnierzy OT. Oznacz to, że planowane na najbliższy weekend wcielenia na terenie województw: świętokrzyskiego, warmińsko – mazurskiego, małopolskiego oraz kujawsko – pomorskiego nie odbędą się.

Zostaną zorganizowane dodatkowe szkolenia żołnierzy z wykształceniem medycznym i farmaceutycznym nie realizujących zadań na rzecz służby zdrowia oraz żołnierzy z kwalifikacjami KPP.

Obszar 3: edukacja personelu i otoczenia w zakresie profilaktyki i zapobiegania zakażeniom.

Zadanie to jest realizowane w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, za pośrednictwem środków elektronicznych oraz ulotek i informacji dystrybuowanych w miejscach służby i pracy.

W ramach szeroko stosowanej profilaktyki odwołany został udział żołnierzy WOT we wszystkich służbowych przedsięwzięciach zagranicznych. Dowódca WOT zalecił również ograniczenia prywatnych podróży zagranicznych przez żołnierzy i pracowników. Części personelu cywilnego została umożliwiona praca zdalna.

Na chwilę obecną WOT wspiera funkcjonariuszy Straży Granicznej na punktach kontrolnych na granicy województwa śląskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Wsparcie realizowane jest poprzez wystawienie namiotów, środków transportu oraz masztów oświetleniowych. Na wniosek wojewody dolnośląskiego realizowane jest wsparcie transportowe. Na terenie całego kraju żołnierze WOT objęli opieką kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Wsparcie polega na izolowaniu kombatantów od potencjalnych źródeł zakażenia wirusem poprzez pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb (zakupy, transport).

Dowódcy Brygad OT utrzymują kontakcie z wojewodami i biorą udział w posiedzeniach WCZK.

W celu szybszej koordynacji przedsięwzięć z ramienia dowództwa WOT zostali delegowani oficerowie łącznikowi do Ministerstwa Zdrowia. Trwa planowanie dalszego zaangażowania.