Wózek inwalidzki na brzegu. strażacy przeszukują rzekę

Fot. RG

Przed godziną 6 strażacy odebrali zgłoszenie o wózku inwalidzkim pozostawionym na brzegu rzeki i Elbląg. Na miejsce skierowano nurków, którzy przeszukują dno rzeki. Policja sprawdza, czy nie doszło tu do tragedii. Więcej informacji wkrótce.

- Prawdopodobnie osoba niepełnosprawna wpadła do rzeki. Na miejscu pracują strażacy i policjanci - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Więcej informacji wkrótce. Fot. RG

RG