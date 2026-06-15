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Wózek inwalidzki na brzegu. strażacy przeszukują rzekę

 Elbląg, Wózek inwalidzki na brzegu. strażacy przeszukują rzekę
Fot. RG

Przed godziną 6 strażacy odebrali zgłoszenie o wózku inwalidzkim pozostawionym na brzegu rzeki i Elbląg. Na miejsce skierowano nurków, którzy przeszukują dno rzeki. Policja sprawdza, czy nie doszło tu do tragedii. Więcej informacji wkrótce.

- Prawdopodobnie osoba niepełnosprawna wpadła do rzeki. Na miejscu pracują strażacy i policjanci - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Więcej informacji wkrótce.

  Elbląg, Wózek inwalidzki na brzegu. strażacy przeszukują rzekę
Fot. RG

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Po prostu nie tylko on ma dość takiego życia !
  • Na spotted elbląg ostatnio pisali, że ten wózek stał na Tysiąclecia. Policja nie była nim zainteresowana, a gościa zgarnęło pogotowie na Sor
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    3
    2
    alamakota(2026-06-15)
  • Ten wózek w zeszłym tygodniu stał na parkingu przy ulicy Wigilijnej, stał cały dzień. Wstawiliśmy go do klatki żeby czasami nie został zdewastowny przez jurnych młodzieńców; -) Poiadomilismy straż miejską, oni z natłoku spraw odesłali nas pod 112,tam policja z natłoku spraw i braku przestępstwa do straży miejskiej. Błedne koło..... Wózek koniec końców wylądował przed śmietnikiem bo zasmrodził klatkę odorem moczu, a skończył w kanale, taka to historia bezpańskiego wózka. Właściciel ponoć był zabrany przez karetkę a wózka z wiadomych powodów już nie zabrano...
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    14
    1
    SieMa75(2026-06-15)
  • Pijanym brakowało zabawy i trafił się wózek. Rozwiązanie zagadki.
  • ile Nas będą kosztować bezsensowne poszukiwania, zamiast reagować na informację od mieszkańców lepiej wysłać nurków. Kpina, kto jest za to odpowiedzialny skoro były zgłoszenia od mieszkańców???
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    4
    3
    Łomatko(2026-06-15)
  • Wózek nie spadł z księżyca - są kamery uliczne to można prześledzić jak tam się znalazł.
  • Ten miejski monitoring to pic na wodę. Gdy dojdzie do jakiegoś wypadku to się okazuje że nawet ten miejski monitoring nic nie widział. W tym mieście uśmiechniętych Tak właśnie kończą rozczarowani wyborcy.
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    6
    2
    Głębokie zaniepokojenie(2026-06-15)
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