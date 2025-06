 Współpraca na medal

Za nami wyjątkowe wydarzenie – XVI Elbląski Bieg Piekarczyka, który w tym roku nabrał szczególnego znaczenia, wpisując się w obchody 50-lecia działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. To nie tylko największa impreza biegowa w regionie, ale również święto sportu, aktywności i jedności.

Zawodnicy i kibice – udało się Wam stworzyć niepowtarzalną energię. Dzięki Wam ten dzień był wyjątkowy. Ogromne podziękowania dla Prezydenta Elbląga Michała Missana, za wsparcie, życzliwość i dobre słowo. Organizacja XVI Biegu Piekarczyka nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych Partnerów i Sponsorów – firm, instytucji i osób, które zdecydowały się być częścią tej pięknej historii.

– Tegoroczny Bieg Piekarczyka był dla nas szczególny – nie tylko dlatego, że pobiliśmy kolejne rekordy frekwencji, ale dlatego, że mogliśmy świętować go w roku 50-lecia MOSiR. To ogromna radość widzieć, jak Elbląg biega, kibicuje i wspólnie tworzy tę atmosferę. Jesteśmy wdzięczni wszystkim sponsorom i partnerom, którzy nam zaufali – dzięki Wam mogliśmy zrobić coś naprawdę dużego. To pokazuje, że sport w Elblągu ma moc jednoczenia ludzi i budowania trwałych relacji. Z całego serca dziękuję! – Marek Kucharczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Dzięki Waszemu wsparciu uczestnicy biegu mogli liczyć na znakomitą atmosferę, profesjonalną organizację i liczne atrakcje towarzyszące. Cieszymy się, że tak ważny dla elblążan dzień mogliśmy tworzyć razem z Wami.

Dziękujemy za zaufanie, współpracę i wspólne świętowanie jubileuszu 50-lecia MOSiR w Elblągu. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach sportowych!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg.

Mecenas: ENERGA z Grupy Orlen.

Sponsor główny: MAAG Gear.

Sponsorzy strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Salon Łazienkowy Awangarda, ML Polyolefins,

Stella Green, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sponsorzy: Centrum Handlowe Ogrody, Okna TUFE, Deweloper Inpro.

Partner: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Ubezpieczeń Expert, Hotel Młyn Aqua SPA, Hotel Kahlberg, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”

Patronat medialny: Jedynka – Program 1 Polskiego Radia

Ambasadorka: Edyta Litwiniuk.