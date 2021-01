Wspomnień czar w Fotce Miesiąca

Czasami było śmiesznie, czasami strasznie - taka była rzeczywistość 20 lat temu. Teraz oglądając zdjęcia i tak ogarnia nas sentyment. Naszym Czytelnikom też chcemy zafundować wspomnień czar, dlatego przez cały rok 2021 będziemy przypominać zdjęcia z konkursu Fotka Miesiąca.

Już od 20 lat obserwujemy i opisujemy to, co dzieje się w Elblągu i okolicy. Naszym dużym wsparciem zawsze są Czytelnicy, którzy obserwują, fotografują i zgłaszają tematy, którymi warto się zająć. Ich bystre oko dostrzega to, co w Elblągu i okolicy najciekawsze.

Najwięcej zdjęć od lat trafia do nas na konkurs Fotka Miesiąca. I chociaż jest on o rok młodszy od samej gazety, to doskonale pokazuje, jak przez te lata zmieniał się Elbląg i otaczająca nas rzeczywistość. W ramach naszego jubileuszu dwa razy w tygodniu (w środy i piątki) na naszym fan page na Facebooku będziemy publikować zdjęcia z minionych lat, zachęcając naszych Czytelników do dzielenia się wspomnieniami i zdjęciami z własnego archiwum.

Pierwszą fotkę - z 2002 roku - właśnie opublikowaliśmy na naszym fan page na Facebooku.

👉PortElowi stuknęło 20 lat 🎉 W tym czasie na konkurs #FotkaMiesiąca Czytelnicy nadesłali tysiące zdjęć.💪 W środy i... Opublikowany przez portEl.pl Wtorek, 5 stycznia 2021

A już 12 stycznia zapraszamy na wirtualny (niestety z powodu pandemii nie może być w „realu”) wernisaż zdjęć najnowszej edycji Fotki Miesiąca. Najlepsze zdjęcia naszych Czytelników pokażemy na www.portEl.pl