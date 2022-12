 Wspomnienie o Mariuszu Krawczyku

12 grudnia odszedł Mariusz Krawczyk – założyciel „Elbląskich Tygrysów” oraz Agencji Ochrony DOGMAT, a przede wszystkim kochający mąż, tata, dziadek... Zobacz wycinki z gazet.

W wieku 64 lat zmarł Mariusz Krawczyk, były funkcjonariusz elbląskiej Policji oraz założyciel Agencji Ochrony i Wywiadu Gospodarczego DOGMAT. Urodzony w Zalewie, lecz od blisko 40 lat związany z zapewnianiem bezpieczeństwa mieszkańcom Elbląga.

W latach 1978 – 1997 funkcjonariusz Policji. Od 1992 r. członek Wydziału Operacyjno - Rozpoznawczego Rejonowej Komendy Policji w Elblągu (tzw. oddział antyterrorystyczny) - założyciel „Elbląskich Tygrysów”, którzy przyczyniali się do zapewnienia bezpieczeństwa elblążanom w trudnym okresie transformacji gospodarczej lat 90. Dokonania grupy specjalnej były głośno opisywane w gazetach (artykuły załączone w fotoreportażu). Szeregi Policji opuścił z dniem 31.01.1997 r jako Kierownik Sekcji IV do spraw Przestępczości Gospodarczej Wydziału do spraw Kryminalnych Komendy Rejonowej Policji w Elblągu.

Po krótkim okresie odpoczynku na emeryturze był zatrudniony jako specjalista ds. ochrony największego elbląskiego zakładu ABB Zamech, gdzie odpowiedzialny był za organizację struktur bezpieczeństwa.

Pod koniec 1997 roku podjął decyzję o założeniu działalności związanej ze świadczeniem usług ochrony. Tak powstała Agencja Ochrony i Wywiadu Gospodarczego DOGMAT w Elblągu – gdzie kontynuowana była misja zapewniania bezpieczeństwa elblążanom. Działalność najbardziej widoczna była przy zabezpieczaniu imprez nie tylko na terenie naszego miasta Elbląga ale również w Malborku i Kwidzynie. Mariusz Krawczyk stworzył również Elbląskie Centrum Szkolenia DOGMAT, gdzie wyszkolonych zostały setki agentów ochrony (artykuł załączony w fotoreportażu).

W 2010 roku podjął decyzję o przejściu na zasłużoną emeryturę, przekazując kontynuowanie działalności swoim dzieciom i jego wieloletnim współpracownikom.

Należy również zaznaczyć, iż współuczestniczył w tworzeniu Szkoły Sztuk Walk FIGHER Elbląg, przy udziale Włodzimierza Pashits, gdzie w sali „na Atletikonie” kultowym było i jest kształtowanie niezliczonej ilości sportowych wojowników.

Elbląskie media wielokrotnie pisały o panu Krawczyku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 grudnia o godz. 13 w Morągu w Kościele Trójcy Przenajświętszej po czym nastąpi pochowanie na cmentarzu w Durach k. Morąga.

---wspomnienie---