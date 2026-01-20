Wspomnienie o Profesorze Sławomirze Sadowskim

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Sławomira Sadowskiego, naszego serdecznego kolegi, wspaniałego nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, nieocenionego wychowawcę młodzieży, związanego z I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu w latach 1994-2005. Odszedł ze stanowiska nauczyciela, by w pełni zaangażować się w politykę, kiedy uzyskał mandat senatora w okręgu elbląskim w 2005 r. Jako senator dwóch kadencji i wicewojewoda warmińsko-mazurski nie zapominał o tej szkole, pojawiał się przy okazji uroczystości Święta Edukacji Narodowej, był zainteresowany sprawami edukacji i wychowania.

Sławomir Sadowski zmarł 18 stycznia 2026 r. w wieku 77 lat po ciężkiej chorobie. Wiadomość o tym wywołała w pamięci wspomnienia z dość odległego okresu, bo sprzed przeszło dwudziestu laty, kiedy był częścią naszego grona pedagogicznego, historykiem zaangażowanym w kształtowanie młodych pokoleń. Nie sposób zapomnieć, że dawał świadectwo przekonaniu, że historia to nie tylko przeszłość, ale klucz do zrozumienia teraźniejszości. Jego zaangażowanie polityczne przekładało się na różne szkolne aktywności, pobudzające zainteresowanie młodzieży historią, uświadamiające znaczenie znajomości przeszłości dla dojrzałego odbioru współczesności. Miało też wpływ na włączanie młodych ludzi w zaznajamianie z regułami życia społeczno-politycznego. W ramach kształtowania postaw obywatelskich, rozbudzania świadomości politycznej przed wyborami prezydenckimi organizował prawybory szkolne, w których brali udział nauczyciele i uczniowie.

Był nauczycielem o wysokiej kulturze osobistej, mocno zaangażowanym w rozwój szkoły. Miał ogromne serce dla uczniów, będąc zawsze otwartym na ich potrzeby. Podkreślał wartość rozwijania własnej osobowości, jaki i indywidualności, wagę wykształcenia oraz otwarcia na społeczeństwo. Kształtował właściwe rozumienie godności osobistej w sobie tak, by można ją było uszanować w innych. Często wracał wspomnieniami do okresu studiów na Uniwersytecie Gdańskim

Warto wspomnieć jego trwałe zainteresowanie dla Europejskiej Rodziny Szkół imienia Juliusza Słowackiego. Zetknął się z ideą zlotową podczas XVI Zlotu Szkół w Elblągu,, kiedy to I Liceum Ogólnokształcące było gospodarzem spotkania, w maju 1999 r. Wówczas z własnej inicjatywy został przewodnikiem przybyłych na Żuławy delegacji z całej Polski, Czech i Ukrainy po Starym Mieście. Oprowadzał gości po zachowanym układzie przestrzennym ulic dopiero odbudowywanego Starego Miasta, po terenie z nielicznie ocalałymi śladami dawnej kultury, niewielkim fragmencie pozostałości po elbląskim Zamku Krzyżackim, a także we wnętrzu Katedry św. Mikołaja. Przedstawił ze swadą historię miasta, jego zabytków, jak też legend. Miał wtedy możność obejrzenia przywiezionego z Krzemieńca przez Sergiusza Dediu filmu o Krzemieńcu, unikalnego wówczas materiału audiowizualnego o kraju lat dziecinnych Juliusza Słowackiego. Projekcja tego filmu tak głęboko zapadła w jego pamięci, że potem przez wiele lat przy różnych spotkaniach zapytywał mnie jako organizatorkę zlotu o możliwość zakupu tego filmu od jego realizatorów. Dokument „Krzemieniec – miasto Króla Ducha” wywarł wielkie wrażenie i przyczynił się do zachowania w pamięci szczególnego zlotowego wydarzenia w Elblągu.

Miałam sposobność uczyć języka polskiego uczniów z ostatniej klasy wychowawczej Sławomira Sadowskiego. Była to klasa o profilu humanistycznym, złożona z wielu indywidualności, silnie angażujących się w działania artystyczne, konkursy wiedzy i działania pozalekcyjne. Niektóre z tych osobowości wyróżniły się w kronikach szkoły z uwagi na występy publiczne i osiągnięcia w nauce. Większość z nich odgrywała wiodącą rolę podczas akcji pochodu młodzieży szkół elbląskich „Przemarsz wieków” z okazji roku 2000, występując na plenerowej scenie zbudowanej na Bulwarze Zygmunta Augusta.

Sławomir Sadowski dawał uczniom przykład zaangażowania społecznego, inspirował ich do zdobywania wiedzy i myślenia, wspierał w zaangażowaniu konkursowym, okazywał im życzliwość i serdeczność, rozumiał trudności, z jakimi się mierzyli. Warunki te sprzyjały dobrej i twórczej atmosfery pracy.

Jego pasja, wieloletnie zaangażowanie i życzliwość, zainteresowanie indywidualnymi aspiracjami i ambicjami, jak też ideami, związanymi ze szkołą, jego wkład w rozwój szkoły pozostaną w naszej pamięci na zawsze.

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom oraz wszystkim Współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 21 stycznia w Pasłęku. O godz. 12.00 rozpocznie się msza św. w kościele św. Bartłomieja, po czym zmarły spocznie na starym cmentarzu przy ul. Partyzantów.

W imieniu społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

dr Adrianna Adamek-Świechowska