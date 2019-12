Wybierz się na Bal Sylwestrowy do Hotelu Nowa Holandia!

Do końca roku pozostał niecały miesiąc. To właściwy moment, aby zaplanować, jak spędzimy ostatnią noc starego roku. Każdy z nas chciałby przeżyć te chwile w niepowtarzalnej i wyjątkowej atmosferze. Wasze marzenia o idealnym sylwestrze spełni Nowa Holandia.

Bez względu na to, czy był to Twój rok, czy wolisz, aby czym prędzej się skończył, zasługujesz, aby pożegnać go w najlepszym stylu! Bal Sylwestrowy w Nowej Holandii to Sylwester dopracowany w każdym szczególe, skąpany w przepychu i świetle fleszy. Oszałamiające kreacje, szyk i elegancja. Zachwycające stylizacje, także kulinarne. Spędź Sylwestra w Nowej Holandii w naprawdę ekskluzywnym klimacie!

Bal Sylwestrowy w Nowej Holandii będzie dla naszych gości imprezą, podczas której główne role grać będą wykwintne jedzenie, dobry alkohol, muzyka na żywo, niespodzianki i oczywiście pokaz fajerwerków.

Zacznijmy od menu. Nasz Szef Kuchni przygotował dla Was kulinarną podróż. Dlatego sylwestrowej nocy towarzyszyć będą różnorodne smakowe kreacje tak, aby każdy koneser poczuł się wybornie. Wszystko podane elegancko i z klasą.

O odpowiednią oprawę muzyczną zadba znany zespół Cocktail. Jest to band grający muzykę na żywo. Do tańca porwą nas dźwięki perkusji, klawiszy, gitary i przyjemnego wokalu. Cocktail błyskawicznie nawiązuje kontakt z każdą publicznością. Dodatkowo podczas Balu Sylwestrowego grać będzie DJ, który zaspokoi najbardziej wymagające gusta muzyczne.

Noc Sylwestrowa na Balu w Nowej Holandii wzbogacona będzie o specjalne atrakcje. Przewidzieliśmy dla Was sylwestrowe niespodzianki, a po północy zapraszamy na pokaz fajerwerków.

Gorączka Sylwestrowej nocy zbliża się wielkimi krokami. Pozwól sobie na grudniowy spokój. Podejmij decyzję już dziś! Wychodzimy z założenia, że zamiast nadmiernie skupiać się na przygotowaniach, lepiej poświęcić ten czas na umówienie się ze znajomymi, wybór odpowiedniej kreacji i zarezerwowanie stołu na Balu Sylwestrowym w Nowej Holandii.

Poniżej zostawiamy numery telefonów. Wystarczy zadzwonić, podać liczbę osób i zarezerwować stolik.

+48 507 247 247

+48 606 243 285

Odwiedźcie także naszego facebooka – tam również znajdziecie sporo informacji o Balu Sylwestrowym w Nowej Holandii.

