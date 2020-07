Wybory 2020. W Elblągu do urn poszła już połowa wyborców (aktualizacja)

Frekwencja w Elblągu w drugiej turze wyborów prezydenckich na godz. 17 wyniosła dokładnie 50 procent. To o prawie pięć punktów procentowych więcej niż dwa tygodnie temu. Zapowiada się kolejny frekwencyjny rekord. W skali kraju do głosowania poszło już 52,1 proc. uprawnionych.

Państwowa Komisja Wyborcza podała na konferencji prasowej frekwencję w wyborach prezydenckich na godzinę 12. Do urn poszło już 24,73 proc. uprawnionych, to ponad 0,7 punktu procentowego więcej niż w pierwszej turze.

Największą frekwencję w kraju odnotowano w Krynicy Morskiej – 52,36 proc., gdzie na oddanie głosu trzeba było czekać w kolejce nawet półtorej godziny. Spośród największych miast pod względem frekwencyjnym najlepiej wypada Warszawa (28,72 proc.) i Zielona Góra (28,17 proc.), najsłabiej – Gdańsk (21,37 proc.) i Rzeszów (23,95 proc.).

W Elblągu frekwencja na godz. 12 wyniosła 25,7 proc. i była o pół punktu procentowego wyższa niż dwa tygodnie temu. W Braniewie było to 23,45 proc., w gminie Braniewo – 18,48 proc. w gminie Pasłęk – 21,38 proc., w Tolkmicku – 20,34 proc.. Milejewie - 23,17 proc., w Markusach - 22,46 proc., we Fromborku - 23,69 proc.

Najniższą frekwencję w okręgu elbląskim odnotowano w gminie Działdowo (17,62 proc.) i gminie Elbląg (18 proc.).

Wśród województw kwalifikację frekwencyjną wygrywa województwo mazowieckie (26,92 proc.), małopolskie (26,53 proc.) i podlaskie (26,37 proc.). Najniższa była w województwie opolskim (21,6 proc.), lubuskim (22,7 proc.) i wielkopolskim (23,36 proc.). W województwie warmińsko-mazurskim wynosi 24,06 proc.

Aktualizacja: Znamy już frekwencję na godz. 17 w gminach okręgu elbląskiego. W Elblągu wyniosła dokładnie 50 proc. (dwa tygodnie temu było 45,32 proc.). W Braniewie - 46,43, w gminie Braniewo - 42,97 proc., w Pasłęku - 45,43, we Fromborku - 46,27, w Tolkmicku - 46,13 proc. Najwyższa frekwencja w okręgu elbląskim była w Ostródzie - 51,81 proc., najmniejsza w gminie Lelkowo - 37,77 proc.

W całym kraju frekwencja na godz. 17 wyniosła 52,10 proc. to o ponad cztery punkty procentowe więcej niż dwa tygodnie temu. To oznacza, że obwodowe komisje wyborcze wydały o ponad 1,1 mln kart do głosowania więcej. Najwyższą frekwencją wśród województw może pochwalić się mazowieckie (55,55 proc.) przed małopolskim (54,58 proc.) i łódzkim (52,96 proc.). Najniższą odnotowano w opolskim (46,2), warmińsko-mazurskim (48,65 proc.), lubuskim (49,91 proc.). Wśród największych miast bryluje Warszawa (57,69 proc.), Zielona Góra (57,24 proc.) i Poznań (55,8 proc.). Na drugim biegunie są: Gdańsk (50,98 proc.), Katowice (51,71 proc.) oraz Gorzów Wielkopolski i Łódź (51.91 proc.).