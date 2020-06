Wybory prezydenckie 2020. Rekordowa frekwencja (aktualizacja na godz. 17)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego podała frekwencję w Elblągu oraz powiecie elbląskim na godzinę 17. Lokale wyborcze będą czynne do godz. 21.

W Elblągu frekwencja na godzinę 12 wyniosła 25,29 procent, w powiecie elbląskim 19,55 procent. W naszym mieście uprawionych do głosowania jest 88 674 osób, w powiecie elbląskim 44 451. W województwie warmińsko-mazurskim frekwencja do godz.12 wyniosła 22,92 procent.

W wyborach prezydenckich w skali całego kraju do godziny 12 głos oddało 24,08 procent osób uprawnionych do głosowania - poinformowała na konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza. Karty wydano więc 7 109 803 osobom uprawnionym do głosowania. Najwyższa frekwencja była w województwie mazowieckim i wynosiła 26,36 procent. Procentowo najmniej kart wydano w województwie opolskim - 20,6 procent.

W dużych miastach najwyższą frekwencję zanotowano w Warszawie (29,59), Zielonej Górze (28,58) i Toruniu (28,42). Najniższą w Gdańsku (22,11), Katowicach (25,92) i Lublinie (26,05).

Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przypomniał podczas konferencji prasowej wyniki frekwencji z poprzednich wyborów prezydenckich. - Można uznać, że jest to rekordowa frekwencja w historii wyborów w ostatnich latach. Nawet porównując lata 90, jeżeli będzie się tak rozwijała w kolejnych godzinach to będzie najwyższa - mówił Marciniak. W pierwszej turze w wyborach prezydenckich w 2015 roku frekwencja do godziny 12 wynosiła w Polsce 14,61 procent.

Aktualizacja: Frekwencja w Elblągu na godzinę 17 wyniosła 45,32 procent. Gmina Elbląg - 39,38 procent, gmina Godkowo - 37,86 procent, gmina Gronowo Elbląskie - 37,93 procent, gmina Markusy - 35,82 procent, gmina Milejewo - 43,25 procent, gmina Młynary - 46,11 procent, gmina Pasłęk - 41,40 procent, gmina Rychliki - 35,77 procent, gmina Tolkmicko - 38,50 procent. Frekwencja na godzinę 17 w skali kraju wyniosła 47,89 procent - podała Państwowa Komisja Wyborcza. Pięć lat temu było to 43,41 proc. Najwyższą frekwencję do godz. 17 odnotowano w woj. mazowieckim - 51,17 proc. Najmniej kart wydano w województwie opolskim - 42,32 procent.

Rekordową wśród wszystkich miast frekwencję - 73,54 proc. odnotowano w Krynicy Morskiej.