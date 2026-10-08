Wygraj bilety na 26. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup!

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup odbędzie się w dniach 23-25 października w Elblągu. To jedno z najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce, a nawet w Europie. Elbląg już po raz 26. stanie się prawdziwą stolicą tańca, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata. To widowisko na światowym poziomie, a Ty możesz je zobaczyć na własne oczy! Bilety dostaniecie w kasie Kina Światowid, albo biorąc udział w naszym konkursie!

Mamy do rozdania 3 podwójne wejściówki, aby je zdobyć wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Gdybyś mógł zatańczyć z dowolną osobą na świecie, to kto to by był i dlaczego? Odpowiedź wyślij na adres e-mail: konkurs@portel.pl z tytułem maila "Baltic". Prosimy też dodanie w mailu oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu" oraz o podanie numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu.

Daj się ponieść wyobraźni i zatrać się w tańcu!

Konkurs trwa do 15 października włącznie, a wyniki ogłosimy 16 października o godz. 12.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

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