Wyjątkowego 2020 roku!

Co przyniesie nam 2020 rok? Dzisiaj większość rzeczy możemy jedynie przewidywać lub zgadywać. I szczerze życzyć, by był on jeszcze lepszy niż ostatnie dwanaście miesięcy. Czego Wam życzymy, Drodzy Czytelnicy?

"Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym, co będzie, a nie tym, co było"

Olga Tokarczuk "Księgi Jakubowe"

Życzymy Czytelnikom Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, by to, co będzie - czyli nadchodzący rok 2020 - był dla Was czasem wyjątkowym, pełnym radości, szczęścia, spełnionych marzeń - tych małych i tych dużych. A jeśli zdarzą się smutniejsze chwile, niech trwają jak najkrócej i staną się tylko odległym wspomnieniem.

Wydawca i Redakcja Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl