Wykolejony tramwaj na Bema. Ulica była nieprzejezdna

Dziś (14 marca) około godz. 12:30 na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Saperów wykoleił się tramwaj i zablokował drogę. Ulica była nieprzejezdna do ok. godz. 16. Zobacz zdjęcia.

Tramwaj wyjeżdżał z pętli przy ul. Saperów i w trakcie skrętu w Bema doszło do zablokowania podwozia, w wyniku czego wypadł on z szyn i uderzył w barierki.

- Na szczęście nikt nie ucierpiał. Kierowcy jednak muszą liczyć się z utrudnieniami. Na czas działań wyłączone z ruchu zostały ulice Bema i Saperów. Policjanci kierują ruchem. Prosimy objeżdżać miejsce kolizji kierując się w stronę al. Grunwaldzkiej. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia. 54-letnia motornicza była trzeźwa - poinformował rzecznik prasowy KMP Jakub Sawicki.

Komunikat ZKM:

ZKM informuje, że ze względu na wykolejenie wagonu na ul. Bema, dojazd do pętli Saperów jest tymczasowo niemożliwy. W związku z tym na liniach nr 3 i 5 obowiązuje tymczasowa zmiana trasy:

Linia nr 3 - objazd od ul. 1 Maja przez ul. 12 Lutego, Dąbka, Ogólną do pętli Ogólna;

Linia nr 5 - objazd od ul. Grota – Roweckiego, przez 1 Maja, Plac Słowiański, Robotniczą, Browarną, Obrońców Pokoju, Dąbka, Ogólną do pętli Ogólna.

Jednocześnie informujemy, że z powodu utrudnień drogowych oraz wyznaczonego objazdu dla ruchu kołowego, na liniach autobusowych nr 15, 16, 22 i 23 mogą wystąpić opóźnienia w realizacji rozkładu jazdy.

Autobusy linii nr 15, 16, 22 i 23 w obu kierunkach kursują objazdem przez ul. Grottgera, al. Grunwaldzką i Żeromskiego.

Aktualizacja ze strony ZKM:

Od ok. 15:40 koniec objazdu na liniach autobusowych. Ze względu na konieczność naprawy torowiska, tramwaje linii nr 3 i 5 do końca dnia (14 marca) będą kursowały objazdami i nie będą dojeżdżały do pętli Saperów. Jednocześnie informujemy, że 15 marca (środa) linie tramwajowe 3 i 5, ze względu na testy naprawionego torowiska, będą obsługiwane przez wagony starszego typu (wysokopodłogowe).