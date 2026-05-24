Wyłonili "najlepszego kierowcę regionu elbląskiego"
23 maja Automobilklub Elbląski przeprowadził 47. Konkurs o miano „najlepszego kierowcy regionu Elbląskiego" pod patronatem prezydenta Elbląga i starosty elbląskiego.
Współorganizatorami byli między innymi WORD Elbląg, KMP w Elblągu, PKS Elbląg, elbląska delegatura Urzędu Marszałkowskiego, nauka jazdy NAJKI.
Tytuł Najlepszego Kierowcy Regionu Elbląskiego zdobył Dawid Kamiński. Drugie miejsce zajął Adam Kłoskowski, trzecie Sławomir Owocki.
