Wymień piec i odbierz dofinansowanie

Do 31 października można składać wnioski do Urzędu Miejskiego na dofinansowanie pieca lub inne inwestycje proekologiczne

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski informuje, że trwa nabór wniosków na dotacje inwestycji służącym:

- ochronie powietrza (dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania),

- ochronie wód i powierzchni ziemi (dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej)

- usunięcie szkodliwego azbestu,

które realizowane są w 2020 roku. Na Twój wniosek czekamy do 31 października!

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1 w Biurze Obsługi Interesanta - Budynek główny "A" (pok. 100) oraz internetowo na poniższych stronach:

- wniosek o dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania,

- wniosek o dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej,

- wniosek o dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu, do czasu wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel, nie później jednak niż do dnia 31 października 2020 roku.

Poniżej kilka porad dla mieszkańców starających się o uzyskanie dotacji na wymianę starych pieców:

1. Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta Elbląg, dostępnym na stronie internetowej http://www.elblag.eu – w zakładce - MIESZKAŃCY oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

- Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza,

- Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi,

- Regulamin dotacji do usunięcia szkodliwego azbestu.

2. Pobierz wniosek na dotację: internetowo lub osobiście w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1 w Biurze Obsługi Interesanta - Budynek główny "A" (pok. nr 101),

3. Kompletny, starannie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż

w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, Budynek główny "A" (pok. nr 101).

Pamiętaj! – niektóre inwestycje, np. instalacja ogrzewania gazowego, zgodnie z prawem budowlanym wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót przed ich wykonaniem. Masz wątpliwości – zapytaj w Departamencie Urbanistyki i Architektury UM.

4. Czekaj na telefon pracownika DOŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej dane zawarte we wniosku oraz wezwanie do podpisania umowy dotacji z miastem – umożliwiające rozpoczęcie inwestycji.

Pamiętaj!: koszty inwestycji nie mogą być poniesione przed datą podpisania umowy dotacji, ani po terminie zakończenia realizacji inwestycji określonym w zawartej umowie – nie będą one dotowane ze środków budżetowych „Gminy”!!!

5. Po odebraniu podpisanej umowy dotacji - przystąp do realizacji inwestycji!

Pamiętaj! Po zakończeniu robót wymagaj od wykonawcy/przedsiębiorcy faktury (rachunku)!

6. Po zakończeniu inwestycji złóż poprawne i kompletne sprawozdanie z realizacji zadania wraz z fakturami/rachunkami wystawionymi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ustalonego w niej jako termin realizacji zadania oraz załącz stosowny protokół odbioru inwestycji np. w przypadku wymiany systemu ogrzewania – protokół odbioru instalacji.

7. Czekaj na telefon pracownika DOŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej wykonanie inwestycji, po której nastąpi przekazanie środków finansowych na wskazany nr konta lub będzie możliwość odbioru ich w kasie Urzędu.