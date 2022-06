Wymieniali odpady na rośliny

Nie marnuj, napraw, wymień to hasło festynu, który w sobotę (11 czerwca) zorganizował elbląski Zakład Utylizacji Odpadów. Odpady można było wymieniać między innymi na rośliny, których przygotowano około 4 tysiące. Zdjęcia.

Festyn na placu Kazimierza Jagiellończyka rozpoczął się o godz. 10. Kolejka chętnych, by wymienić odpady na rośliny ustawiła się jednak dużo wcześniej. - Najchętniej brane są przez mieszkańców kwiaty, ale dużym zainteresowaniem cieszą się także pojemniki do selektywnej zbiórki zielonych odpadów. Obecnie budujemy kompostownię na zielone odpady zbierane selektywnie, żeby wytworzyć na końcu polepszacz glebowy. W nim nie powinny znajdować się na przykład kawałki folii. Chcemy, aby mieszkańcy zbierali odpady zielone do odpowiednich pojemników – mówi Andrzej Lemanowicz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.

Jak podkreśla dyrektor ZUO, w przyszłych latach festyn zmieni trochę formułę.

- Chcemy mocniej zaakcentować wymianę przedmiotów między mieszkańcami, czyli jedni przynoszą przedmioty i za to dostają punkty, będą je mogli wymieniać na kwiatki, a drudzy będą mogli zabrać do domu sprawne jeszcze rzeczy, na przykład elektronikę. Musimy iść zgodnie z tym, co określają przepisy. Ma zacząć funkcjonować system kaucyjny. Ustawy jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że w tym roku ona będzie. Więc takie rzeczy jak butelki PET, puszki aluminiowe, opakowania szklane będą oddawane za kaucją w sklepach – mówi Andrzej Lemanowicz.

Pani Elżbieta Wąsowicz przyniosła na festyn pokaźną ilość zużytych baterii, a także puszki aluminiowe i nakrętki.

- Uważam, że to świetne przedsięwzięcie. Zbieram zużyte baterie niemal przez cały rok, nakrętki również i wymieniam je tutaj na rośliny. Dzisiaj przyszłam z dziećmi, myślę, że ekologii powinno się uczyć je od najmłodszych lat – mówi elblążanka.

Festynowi towarzyszyły występy artystyczne, gry i zabawy, warsztaty dotyczące segregacji i konkursy ekologiczne.