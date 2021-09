Wypadek na płk. Dąbka. Utrudnienia w ruchu

Fot. Michał Skroboszewski

Dziś (15 września) około godz. 8.15 na ul. Płk. Dąbka przy targowisku miejskim doszło do zderzenia toyoty z hyundaiem. Obie kobiety kierujące pojazdami zostały zabrane do szpitala. Na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka z al. Piłsudskiego występują utrudnienia w ruchu, które mogą potrwać do godz. 10. Więcej zdjęć wkrótce.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, kobieta kierująca toyotą jadąc od al. Piłsudskiego, wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Kiedy zorientowała się, że pojazdy jadące za nią zatrzymały się, było już za późno i w tym momencie doszło do zderzenia z hyundaiem. Na miejsce wezwano pogotowie, straż pożarną i policję. Ratownicy medyczni zabrali do szpitala obie kobiety kierujące pojazdami. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia. Na skrzyżowaniu ul. płk. Dąbka z al. Piłsudskiego występują utrudnienia w ruchu, które mogą potrwać do godz. 10.

red.