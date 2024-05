Paweł Zalewski o obronności w Elblągu i w regionie

- Województwo warmińsko-mazurskie jest w absolutnym centrum wydatków na obronność, planujemy tutaj ponad 60 zadań inwestycyjnych - przekonywał dziś (21 maja) w Elblągu wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski z Polski 2050. Dziewięć takich inwestycji ma być z kolei realizowanych wkrótce w samym Elblągu.

"Olbrzymi program rozwoju bezpieczeństwa"

Wiceszef MON był dziś w Elblągu jako "jedynka" ugrupowania Szymona Hołowni do europarlamentu na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Podczas briefingu skupiał się głównie na kwestiach dotyczących swojego resortu.

- Jako wiceminister obrony narodowej biorę udział w przygotowaniu wielkiego programu europejskiego dla przemysłu obronnego. Chodzi tutaj o utworzenie funduszu w wysokości co najmniej 100 mld euro, który będzie finansował przemysł obronny w krajach członkowskich – stwierdził. Dodał, że zadaniem rządu jest zadbanie, by ten fundusz był dostępny także dla polskich firm, a nie tylko wielkich zachodnioeuropejskich koncernów zbrojeniowych.

- Mamy dla województwa warmińsko-mazurskiego przygotowany olbrzymi program rozwoju bezpieczeństwa, rozwoju jednostek wojskowych, rozwoju także umocnień fortyfikacji, o którym mówił ostatnio pan premier Tusk i pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Chodzi o to, aby te jednostki, które tutaj będziemy rozwijać, które mają zapewnić bezpieczeństwo od strony okręgu królewieckiego, ale także przecież na Podlasiu, od strony granicy z Białorusią, aby te jednostki były wyposażone w polską broń, w polskie uzbrojenie, sprzęt produkowany w polskich firmach. To jest stawka, o którą dzisiaj gramy – przekonywał. - Województwo warmińsko-mazurskie jest w absolutnym centrum wydatków na obronność, planujemy tutaj ponad 60 zadań inwestycyjnych, mówimy tutaj o stworzeniu infrastruktury dla jednostek wojskowych, których wartość przekroczy 2,5 mld zł. W samym Elblągu przewidujemy 9 zadań, których wartość wyniesie 238 mln zł – stwierdził.

Bezpieczeństwo i rozwój

Wiceminister mówił też o znaczeniu Unii Europejskiej w kontekście działań NATO oraz "Tarczy Wschód", a więc planach tworzenia umocnień, miejsc obronnych, które będą służyły odstraszeniu potencjalnych wrogów. - Całe nasze działanie, inwestycje w siły zbrojne, ale też w szeroko rozumianą odporność państwa, tutaj mówię o ustawie o obronie ludności cywilnej, tak naprawdę o obronie cywilnej, która niedługo będzie przekazana do Sejmu, otóż te wszystkie elementy służą temu, abyśmy się czuli bezpiecznie, abyśmy się mogli rozwijać – przekonywał wiceszef MON. Według niego takie inwestycje w obronność to także rozwój regionu, tworzenie miejsc pracy etc.

Paweł Zalewski stwierdził też, że plany dotyczące rozwoju portu w Elblągu i pogłębienia toru wodnego do niego będą kontynuowane i chciałby, żeby istotna część inwestycji dotyczących portu była finansowana ze środków europejskich. Rafał Ryszczuk z Kisielic, również kandydujący do europarlamentu, mówił krótko o znaczeniu zielonej energii, która ma przyczyniać się do dywersyfikacji źródeł energii, a to też stanowi o bezpieczeństwie państwa.

Dziewięć zadań dla Elbląga

Podczas briefingu padły ze strony dziennikarzy pytania dotyczące wspomnianych "dziewięciu zadań inwestycyjnych w Elblągu związanych z obronnością".

- Szczegóły będziemy przedstawiali później, dlatego, że nie o wszystkim mogę dzisiaj powiedzieć – odpowiadał jednak wiceminister. - Mamy tutaj garnizon, który się będzie rozwijał, to jest kwestia rozwoju bazy i garnizonu elbląskiego, to jest także kwestia rozwoju dowództwa wielonarodowej dywizji i tutaj bardzo nam zależy i to też jest jeszcze jeden bardzo ważny element, aby ta liczba wojsk NATO w regionie rosła. Mamy dowództwo dywizji, mamy wysuniętą grupę bojową w rejonie Orzysza, chcemy żeby ona była rozwinięta do brygady, a więc to są te inwestycje, głównie one dotyczą infrastruktury, funkcjonowania wojska Garnizonu Elbląg – mówił kandydat do PE.

Kiedy dowiemy się więcej na ten temat lub kiedy rozpocznie się realizacja tych działań? - Zaczynamy realizację w tym roku. Mówiłem państwu, że w skali województwa całość tych inwestycji wyniesie ponad 2,5 mld zł. W tym roku i następnym to jest ponad 460 mln zł, a więc już zaczynamy te inwestycje – przekonywał wiceminister. - Odnośnie konkretów niedługo będziemy mogli o tym bardziej szczegółowo informować – zapewniał.