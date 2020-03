Wypadek na terminalu w Braniewie

W poniedziałek 9 marca, godz. 8:54 służba dyżurna Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymała zgłoszenie o wypadku na terminalu przeładunkowym w Braniewie.

Do zdarzenia doszło podczas czyszczenia taśmociągu w przesypie nawozowym. Na miejsce wypadku skierowano cztery pojazdy ratownicze, zespół ratownictwa medycznego, patrol policji oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdańska. Strażacy z wykorzystaniem sprzętu do cięcia usunęli część metalowej konstrukcji taśmociągu a następnie ewakuowali poszkodowanego 62-latka. Poszkodowany został przeniesiony na noszach typu deska do zespołu ratownictwa medycznego. Z uwagi na uraz kończyny ranny mężczyzna został zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Olsztynie.