Wypadek w Nowakowie

fot. Mikołaj Sobczak

We wtorek (1 sierpnia) ok godziny 19 w Nowakowie doszło do zderzenia motocykla z pojazdem ciężarowym. Wkrótce więcej zdjęć.

Do zdarzenia doszło na prostej drodze zaraz na wjeździe do Nowakowa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca motocykla z niewyjaśnionych przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu i zderzył się z ciężarówką. Motocyklista został przewieziony do szpitala w stanie ciężkim. Na miejscu pracuje policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

msob