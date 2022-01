Wypłynął kajakiem na ryby i nie wrócił

Od niedzieli, 9 stycznia, trwają poszukiwania 32-letniego mieszkańca gminy Elbląg, który kajakiem wybrał się na ryby na jezioro Szeląg Wielki i z tej wyprawy nie powrócił.

32-letni pan Michał w minioną niedzielę wypłynął kajakiem na ryby na jezioro Szeląg Wielki w okolicach Zwierzewa (gm. Ostróda). Mężczyzna od godz. 14 nie skontaktował się z rodziną i bliskimi. Jego zaginięcie zgłoszone zostało na Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie. Na jeziorze Szeląg Wielki rozpoczęły się poszukiwania, które trwały do późnych godzin wieczornych w niedzielę.

- Kilka minut przed godz. 19 zostaliśmy zadysponowani do poszukiwań zaginionego mężczyzny na jeziorze Szeląg Wielki. Podczas działań razem z innymi jednostkami straży pożarnej sprawdziliśmy łodziami całą długość linii brzegowej w poszukiwaniu mężczyzny, który wypłynął kajakiem na jezioro, nie skontaktował się z najbliższymi. Poszukiwania zakończyliśmy po godz. 21, mężczyzny ani kajaku nie udało się odnaleźć - informowała w niedzielę Ochotnicza Straż Pożarna Stare Jabłonki na swoim profilu na Facebooku.

W akcji uczestniczyły również m.in. :JRG Ostróda, OSP Miłomłyn oraz policja. W poniedziałek (11.01) rano poszukiwania mężczyzny zostały wznowione i są do tej pory kontynuowane. Jak podkreśla st. asp. Michał Przybyłek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, warunki w jakich pracują służby są bardzo trudne.

- Tafla lodu na jeziorze Szeląg Wielki miała wczoraj 2 cm, wieczorem temperatura spadła do - 8 stopni Celsjusza. Jest to bardzo rozległy akwen, więc akcja jest trudna. Poszukiwania są prowadzone m. in. z użyciem drona - mówi st. asp. Michał Przybyłek.

Komunikat i apel zamieściła w mediach społecznościowych również rodzina zaginionego pana Michała.