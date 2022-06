Kolej na remont w Pasłęku

Pasłęk ma zostać włączony w Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Poinformował o tym Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych.

Pochodzący z Pasłęka wiceminister spotkał się w ostatni weekend z burmistrzem miasta Wiesławem Śniecikowskim.

- Liczę na dobrą współpracę z samorządem Pasłęka przy inwestycji PKP, spółki pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych – napisał Śliwka w swoich mediach społecznościowych. Na miejskim portalu podano informację, że kwestię modernizacji dworca w Pasłęku przesunięto z drugiej do pierwszej części programu.

Na mapie Programu Inwestycji Dworcowych nie ma jeszcze Pasłęka. Co zakłada ta inicjatywa?

- Program Inwestycji Dworcowych jest jednym z projektów przewidzianych do realizacji w ramach „Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Dzięki niemu zostanie przeprowadzonych 189 inwestycji dworcowych na łączną kwotę 1,6 mld zł. W wyniku podejmowanych działań na dworcach poprawi się poziom obsługi pasażerów oraz nastąpi integracja kolei z innymi gałęziami transportu – podają strony rządowe. - W ramach realizacji inwestycji z Programu przewidziano wdrożenie rozwiązań energooszczędnych, obniżających koszty utrzymania dworców. Jednolity standard budynków pozwoli na wypracowanie spójnej polityki zarządzania nieruchomościami dworcowymi – czytamy na gov.pl.