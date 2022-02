Wyremontują komunalne pustostany

Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg na remont ośmiu pustostanów. Będą one przeznaczone do ponownego zasiedlenia.

Wyremontowane mają zostać dwa lokale komunalne przy ul. Kościuszki 29 oraz po jednym przy ul. Pawiej 36, ul. Sienkiewicza 11, al. Grunwaldzkiej 3, ul. Malborskiej 80, ul. Kosynierów Gdyńskich 12 oraz ul. Traugutta 70. Firmy zainteresowane przetargiem mogą składać swoje oferty do 22 lutego. W mieszkaniach mają zostać przeprowadzone m. in. roboty remontowe i renowacyjne, prace na instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz sanitarnych. Kwota, jaką ZBK przeznacza na remont tych ośmiu lokali, to ponad 207 tys. zł. W każdym z mieszkań prace mają potrwać 45 dni.

W Elblągu na mieszkanie komunalne czeka obecnie około 359 osób.

- O umieszczeniu na liście przydziału mieszkań nie decyduje sytuacja socjalno-bytowa wnioskodawcy. Przydział mieszkania może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej i umieszczeniu na ostatecznej liście przydziału mieszkań na dany rok kalendarzowy. Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniując co roku wnioski musi spośród wszystkich wnioskodawców, którzy są często w trudnej sytuacji socjalno-bytowej wybrać te osoby, którym w danej chwili trzeba pilnie udzielić pomocy – mówił Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.