Wyremontują pomnik upamiętniający więźniów obozu

Za blisko 60 tys. zł odnowiony zostanie pomnik w Nadbrzeżu upamiętniający więźniów obozu KL Stutthof i podobozu Hopehill, który znajdował się w tej okolicy.

Pieniądze na remont tego miejsca pamięci pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace wykonuje firma z Jagodnika, a zakończyć je ma do 30 listopada.

Niemiecki obóz Aussenstelle Hopehill (podobóz Stutthof) zlokalizowany był w Nadbrzeżu, na terenie cegielni Hopehill. Obóz powstał 29 maja 1942 roku. Początkowo znajdowało się tam 40 więźniów, później ta liczba zwiększyła się do około 300. Więźniowie pracowali przy wybieraniu gliny do wyrobu cegieł. W dniach 19 i 20 stycznia 1945 nastąpiła ewakuacja podobozu do Stutthof z powodu zbliżających się wojsk radzieckich. Więźniowie, którzy stracili życie w obozie zostali upamiętnieni przez pomnik znajdujący się w Nadbrzeżu przy drodze wojewódzkiej nr 503. Przy pomniku corocznie w kwietniu organizowane są uroczystości w ramach Ogólnopolskiego Zlotu Pamięci Narodowej. Obecnie trwają prace przy odnowieniu pomnika.

- Odnowiony zostanie pomnik, ale też wymienione będą pęknięte płyty oraz krawężniki, wokół pomnika wyłożona zostanie kostka brukowa, ustawione zostaną nowe ławki, będą też lampy solarne i nasadzona zostanie zieleń. – informuje Magdalena Dalman, burmistrz Tolkmicka.