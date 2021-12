Wystawcy: horrendalne ceny za stoiska na Świątecznych Spotkaniach Elblążan

Już 11 grudnia odbędą się kolejne Świąteczne Spotkania Elblążan. Tymczasem do naszej redakcji zgłosili się lokalni rzemieślnicy, którzy skarżą się na podwyżki cen dla wystawców. - Za stoisko jest to nawet 300 zł dziennie. Nie wiem, czy ja jestem w stanie tyle zarobić podczas kiermaszu – mówi pan Ireneusz, jeden z nich.

W ubiegłym roku Świąteczne Spotkania Elblążan z powodu pandemii nie odbyły się. W tym roku wystawcy skarżą się na podwyżki cen stoisk. - Wystawiam się na kiermaszach w Toruniu czy Bydgoszczy i tak wysokich cen tam nie ma. W tym roku za stoisko muszę zapłacić 300 zł. Nie wiem skąd tak duża cena? Nie wiem, czy ja nawet zarobię taką kwotę – mówi pan Ireneusz, który co tydzień w sobotę organizuje eko targ na terenie Giełdy Elbląskiej.

Jak podkreśla Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga, zawsze gdy jest sygnał od potencjalnych wystawców, iż nie stać ich na zapłacenie pełnej kwoty, urząd rozpatruje sprawę indywidualnie. - W bezpośrednim kontakcie ustalamy warunki wynajęcia powierzchni. Jeśli osoby, które interweniowały w redakcji skontaktują się z departamentem (Departament Promocji, Kultury i Turystyki - red.) na pewno nie pozostaną bez pomocy – informuje Joanna Urbaniak.

Rzeczniczka podkreśla również, że różnica ceny wynajęcia powierzchni w stosunku do ceny sprzed 2 lat wynika ze wzrostu kosztów niezależnych od organizatorów. - Wzrósł koszt jednej roboczogodziny, koszt energii, paliwa, a co za tym idzie sprzątania, wywozu śmieci, ochrony i innych związanych z organizacją przedsięwzięcia. Cena 1 m kw. w 2019 roku wynosiła 25 zł, w roku obecnym cena za tę samą powierzchnię wynosi 35 zł. Zakładaliśmy, iż w bieżącym roku w jarmarku podczas Świątecznych Spotkań Elblążan weźmie udział ok. 50 wystawców. Na chwilę obecną zgłosiło się 60 wystawców – informuje Joanna Urbaniak.

- Nie ma żadnych negocjacji cen stoisk podczas Świątecznych Spotkań Elblążan, nigdy nie było. Dotychczas się z tym nie spotkałem. Ja jeszcze nie wiem, czy się zdecyduję na wynajęcie stoiska. Inni przedsiębiorcy też się zastanawiają – ripostuje pan Ireneusz.