Wzmożony ruch wojsk w związku z ćwiczeniami

W związku z realizacją ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. „OGNISTA BURZA-26”, prowadzonego na terenie stałego rejonu odpowiedzialności 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, informujemy mieszkańców o możliwości wystąpienia wzmożonego ruchu wojskowego.

W czasie trwania ćwiczenia w przestrzeni publicznej oraz na drogach mogą być widoczni żołnierze i pojazdy wojskowe wykonujące zadania szkoleniowe. Działania te mają charakter wyłącznie ćwiczebny i są elementem planowego procesu szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz świadomość, że zwiększona obecność wojska w regionie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o:

- niepublikowanie zdjęć i nagrań przedstawiających żołnierzy, pojazdy wojskowe oraz elementy infrastruktury wykorzystywanej podczas ćwiczenia;

- nieudostępnianie informacji dotyczących lokalizacji, tras przejazdu i miejsc stacjonowania wojsk;

- zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu.

Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie działań szkoleniowych realizowanych przez żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.