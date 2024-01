Wznawiają remont drogi na Mierzeję. Będą utrudnienia

Rozpoczął się kolejny etap remontu drogi wojewódzkiej nr 501 na Mierzei Wiślanej, która została zniszczona podczas budowy przekopu. Kierowców czekają utrudnienia.

Droga wojewódzka 501 łączy Gdańsk i Stegnę z Krynicą Morską. Zwłaszcza w sezonie letnim jest ona bardzo obciążona ruchem. - Została zniszczona podczas budowy przekopu przez Mierzeję. Ciężki sprzęt, ciężarówki z dostawami materiałów budowlanych rozjeździły trasę. Samorządowcy wielokrotnie zgłaszali nam potrzebę naprawy – mówił w rozmowie z nami Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego w listopadzie ubiegłego roku

Prace remontowe obejmą łącznie 17,2 km drogi. Podzielono je na cztery etapy. Przypomnijmy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku poinformował w listopadzie ubiegłego roku, że remont drogi 501 wykonawca zrealizował już w 50 procentach. - Tym samym wykonał pierwszy etap tej inwestycji. Prace bitumiczne wykonano na długości 12,95 km, z tego 10,2 km z warstwą ścieralną. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zastosowanie ruchu wahadłowego, uciążliwego dla użytkowników i mieszkańców, ale niezbędnego dla sprawnego przeprowadzenia procesu budowlanego - mówiła wówczas Anna Mątewska, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Budimex prace wznowił w poniedziałek (29 stycznia). Mają się one skupiać się przede wszystkim na robotach brukarskich oraz kanalizacji deszczowej, nie jest też wykluczone wbudowywanie mas bitumicznych. Kierowców czekają utrudnienia.

- Wdrożona zostanie czasowa organizacja ruchu na dwóch odcinkach: za skrzyżowaniem z ul. Morską do ul. Grzybowej - strona lewa oraz 500 metrów przed pomnikiem w Przebrnie w stronę przekopu Mierzei Wiślanej - strona prawa - czytamy w komunikacie firmy Budimex.

Przypominamy, że przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 rozpoczęła się w połowie listopada 2022 r. i ma potrwać do listopada 2024 r. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, wykonawcą jest firma Budimex. Koszt prac budowlanych jest finansowany z programu Polski Ład i budżetu samorządu województwa pomorskiego. Wartość dofinansowania wynosi ok. 63,3 mln zł, a całość inwestycji kosztuje ok. 98 mln zł.

