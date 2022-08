Wzrosną czynsze w mieszkaniach komunalnych

Od 1 stycznia wzrosną stawki czynszów w mieszkaniach komunalnych w Elblągu. Prezydent wydał niedawno rozporządzenie w tej sprawie.

W Elblągu jest obecnie około 5 tysięcy mieszkań należących do samorządu, w tym ponad trzy tysiące znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Najemcy tych lokali od 1 stycznia 2023 roku czeka kilkuprocentowa podwyżka czynszu. Stawka bazowa za 1 metr kw. powierzchni w przypadku mieszkań komunalnych wzrośnie z 7,25 do 7,50 zł, a mieszkań socjalnych – z 2,54 zł na 2,63 zł.

W zależności od standardu mieszkania stawka bazowa może być obniżona, co reguluje uchwała Rady Miejskiej z grudnia 2020 r. Na przykład brak łazienki to zniżka 10 procent, toaleta położona poza budynkiem to 20 procent zniżki, a brak centralnego ogrzewania z zewnętrznej sieci to 10 procent. Zniżki się sumują, ale nie mogą wynieść więcej niż 30 procent. Najemcy mogą też korzystać z obniżek związanych z ich dochodami. W efekcie średnia stawka bazowa dotycząca Elbląga wynosi niecałe 6 zł za metr kw. powierzchni.

W Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Elbląga (na lata 2021-2028) władze miasta prognozują, że co roku stawka bazowa czynszu będzie rosła o 25 groszy za metr kw. powierzchni. Na razie tych zapowiedzi się trzymają.