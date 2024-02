Z psem i kotem do urzędu

Pasłęk, fot. Michał Skroboszewski, arch. portel.pl

Już niebawem do Urzędu Miejskiego w Pasłęku będzie można wejść i załatwić swoje sprawy zabierając ze sobą pupila: psa lub kota. - To wymaga jeszcze ustalenia procedur, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz komfort wszystkim osobom przebywającym w budynku urzędu, ale jestem przekonany, że wdrażając taką inicjatywę uda nam się zachęcić innych do podejmowania podobnych działań na rzecz zwierząt - mówi Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka.

Władze Pasłęka chcą wdrożyć w najbliższym czasie kilka różnych inicjatyw, które mają "promować odpowiedzialne podejście do opieki nad zwierzętami". - Wprowadzenie parę lat temu darmowych woreczków na odchody okazało się prostą i skuteczną metodą, która przynosi korzyści dla lokalnej społeczności, zwierząt i środowiska naturalnego - mówi Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka. Urząd Miejski w Pasłęku planuje utworzenie teraz parku dla zwierząt, a na terenie miasta ustawić dodatkowe pojemniki na zwierzęce odchody wraz z darmowymi woreczkami do ich posprzątania. Latem w różnych częściach Pasłęka mają też zostać ustawione miski z wodą dla zwierząt. Jak zapowiada Marek Sarnowski, do Urzędu Miejskiego w Pasłęku będzie też można wejść ze swoim pupilem: psem lub kotem. - To wymaga ustalenia odpowiednich procedur i regulacji, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz komfort wszystkim osobom przebywającym w budynku urzędu. Jednocześnie jestem przekonany, że wdrażając taką inicjatywę uda nam się zachęcić innych do podejmowania podobnych działań na rzecz zwierząt - mówi Marek Sarnowski. Pasłęcki samorząd, jak podkreśla wiceburmistrz, ma również w najbliższych planach utworzenie grzebowiska, czyli cmentarza dla psów i kotów.

