Zaglądamy do oświadczeń majątkowych radnych

Po raz drugi w tej kadencji samorządu zaglądamy do oświadczeń majątkowych elbląskich radnych. Tym razem dotyczą danych na koniec 2019 roku, które właśnie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na liście radnych zaszła w 2020 roku jedna zmiana. Michał Missan objął funkcję wiceprezydenta Elbląga, a jego miejsce w Radzie Miejskiej zajął Juliusz Dziewałtowski-Gintowt. Postanowiliśmy ją uwzględnić w tym zestawieniu, bo mimo że dane dotyczą końca 2019 roku, to świeżo upieczony radny i tak musiał zgodnie z przepisami złożyć oświadczenie majątkowe na początku swojej kadencji.

Nie zostało jeszcze opublikowane oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Czyżyka, bo nie wróciło od wojewody, więc w tym przypadku publikujemy dokument ze stanem na koniec 2018 roku.

Oto jak przedstawiają się majątki radnych według oświadczeń (w kolejności alfabetycznej)



Małgorzata Adamowicz, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 36 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 57,8 m kw. o wartości 280 tys. zł (współwłasność); 49-metrowe mieszkanie o wartości 180 tys. zł (współwłasność)

wynagrodzenie za 2019 rok: 65,9 tys. (praca w Szpitalu Miejskim), 27,7 tys. zł (dieta radnej)

samochód: renault megane (2006)

kredyt: nie ma



Cezary Balbuza, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 16 398 zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57 m kw. o wartości 320 tys. zł

wynagrodzenie za 2019 r.: 82,3 tys. zł (umowa o pracę), 27,7 tys. zł (dieta radnego)

samochód: kia sportage (2011)

kredyt: hipoteczny (do spłaty 198 tys. zł), samochodowy (do spłaty 15,1 tys. zł).



Marek Burkhardt, klub KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: nie ma

nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,9 m kw o wartości 122 tys. zł

wynagrodzenie za 2019 r.: 15 tys. zł (emerytura), 29,9 tys. zł (dieta radnego)

samochód: volvo s40 (2006)

kredyt: nie ma



Antoni Czyżyk, radny klubu Koalicja Obywatelska (jego oświadczenia na koniec roku jeszcze nie ma, publikujemy to, które złożył na koniec 2018 r.)

oszczędności: 165 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa)

nieruchomości: dom o pow. 220 m i wartości 350 tys. zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie 49 m kw. o wartości 230 tys. zł (współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie za 2018 r.: 108,8 tys. zł (umowa o pracę), 25,1 tys. zł (działalność wykonywana osobiście), 27,4 tys. zł (dieta radnego)

samochód: toyota yaris (2014, współwłasność małżeńska)

kredyt: hipoteczny (do spłaty 56 tys. franków szwajcarskich)



Monika Dwojakowska, radna klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: nie ma

nieruchomości: dom o powierzchni 220 m kw. i wartości 450 tys. zł; mieszkanie 48 m kw o wartości 180 tys. zł

wynagrodzenie za 2019 r.: 70,7 tys. zł (umowa o pracę), 18,9 tys. zł (dieta radnej)

samochód: toyota avensis (2007)

kredyt: hipoteczny w wysokości 350 tys. zł

Juliusz Dziewałtowski-Gitnowt, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 116 378 zł, akcje i fundusz inwestycyjne: 15,5 tys. zł (oszczędności wspólnie z żoną)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 61,4 m kw i wartości ok. 250 tys. zł (wspólnie z żoną)

wynagrodzenie za 2019 r.: jest emerytem, nie wpisał wysokości emerytury.

samochód: opel corsa (2010) o wart. ok. 18 tys. zł (współwłasność)

kredyt: nie ma



Paweł Fedorczyk, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 130 tys. zł

nieruchomości: dom o pow. 198 m kw. wraz z 17,5-metrowym garażem o łącznej wartości 500 tys. zł (współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie za 2019 r.: 150,9 tys. zł (umowa o pracę), 18,5 tys. zł (dieta radnego), 19,8 tys. zł (za pracę w radzie nadzorczej braniewskiego EPWiK), 26,3 tys. zł (za pracę w radzie nadzorczej Małopolskiego Rynku Hurtowego w Tarnowie); wynagrodzenie z mianowanie żony - 63,8 tys. zł; odsetki od lokat bankowych - 1,7 tys. zł; środki ze sprzedaży samochodu osobowego - 36,9 tys. zł

samochód: toyota iq (2009), toyota CH-R (2019)

kredyt: nie ma



Janusz Hajdukowski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 180 tys. zł, ok. 15 tys. euro, ok. 500 dolarów

Nieruchomości: dom o pow. 79,4 m kw i wartości 250 tys. zł, mieszkanie o pow. 61,4 m kw. i wartości 150 tys. zł; mieszkanie 25,8 m kw. i wartości ok. 70 tys. zł; mieszkanie 47,7 m kw. o wartości ok. 220 tys. zł (współwłasność)

wynagrodzenie za 2019 r.: 72,1 tys. zł oraz 27,7 tys. zł (dieta radnego)

samochód: honda civic (2009)

kredyt: nie ma



Jolanta Janowska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 10 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,8 m kw. i wartości 210 tys. zł

wynagrodzenie za 2019 r.: 75,2 tys. zł (umowa o pracę, przychód), 19,3 tys. zł (dieta radnej)

samochód: toyota corolla (2017, współwłasność)

kredyt: samochodowy (34 tys. zł)



Marek Kamm, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 5 tys.zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 66,4 m kw o wartości 300 tys. zł (współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie za 2019 r.: 45,1 tys. zł (umowa o pracę MOSiR), 1,1 tys. zł (umowy zlecenie), 14,8 tys. zł (dieta radnego)

samochód: nie ma. W oświadczenie wpisał rower o wartości 10,5 tys. zł

kredyt: 72, 5 tys. zł (kredyt mieszkaniowy)



Wojciech Karpiński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 1 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,7 tys. zł i wartości ok. 300 tys. zł.

wynagrodzenie za 2019 r.: 22,1 tys. zł brutto (umowa MDK), 38,9 tys. zł brutto (emerytura), 19,3 tys. zł (dieta radnego)

samochód: renault clio (2014) o wartości ok. 20 tys. zł

kredyt: nie ma



Krzysztof Konert, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 3 tys. zł (współwłasność małżeńska), papiery wartościowe: 7,8 tys. zł (współwłasność małżeńska), 400 euro i 460 franków szwajc.

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw z działką o pow. 766 m kw (łączna wartość 340 tys. zł, wycena z 2005 r., współwłasność małżeńska), mieszkanie o pow. 38,6 m kw i wartości 260 tys. zł (wycena z 2017 r., współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie za 2019 r.: 114,2 tys. zł (emerytura), 4,9 tys. zł (umowa o pracę), 28,5 tys. zł (dieta radnego)

samochód: bmw 325i (2008, współwłasność małżeńska)

kredyt: hipoteczny na dom (pozostało do spłaty 69,5 tys. franków szwajcarskich), hipoteczny na mieszkanie (pozostało do spłaty 58,8 tys. zł), pożyczka zakładowa w zakładzie pracy małżonki (pozostało do spłaty 7,8 tys. zł)



Paweł Kowszyński, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 50 tys. zł

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenie za 2019 r.: 106,5 tys. zł (umowa o pracę, przychód), 14,8 tys. zł (dieta radnego)

samochód: ford mondeo (2011)

kredyt: nie ma



Jolanta Lisewska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 150 tys. zł (współwłasność małżeńska), 1000 euro (współwłasność małżeńska)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 46 m kw i wartości ok. 200 tys. zł,

wynagrodzenie za 2019 r.: 69,3 tys. zł (umowa o pracę, EPWiK), 1,5 tys. zł (umowa zlecenie), 27,7 tys. zł (dieta radnej)

samochód: opel insignia (2010, wartość. ok. 24 tys. zł, współwłasność małżeńska)

kredyty: samochodowy (do spłaty 3,6 tys. zł)



Adam Matwiejczuk, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 16 tys. zł (współwłasność małżeńska)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,9 m kw i wartości 250 tys. zł (współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie za 2019 r.: 71,3 tys. zł (umowy o pracę, II LO), 12,6 tys. zł (umowa o pracę, MOS), 6,3 tys. zł (różnego rodzaju umowy zlecenie); dieta radnego (nie wpisał - red.)

samochód: ford focus (2004)

kredyt: hipoteczny – 174 tys. zł (razem z żoną)



Piotr Opaczewski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 25 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 56,3 m kw i wartości 270 tys. zł

wynagrodzenie za 2019 r.: 80,6 tys. zł (z tytułu zasiadania w zarządzie spółki z Marzęcina), 4,6 tys. zł (za zasiadanie w radzie nadzorczej wodociągów w Lidzbarku Warm.); 580 zł (umowa zlecenie); 14,5 tys. zł (dieta radnego)

samochód: nie ma

kredyt: hipoteczny (do spłaty pozostało 256,3 tys. zł), 127 tys. zł (kredyty w rachunkach)



Marek Osik, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 30 tys. zł (lokaty), 24,3 tys. zł (wkład własny w kasie zapomogowo-pożyczkowej

nieruchomości: mieszkanie o pow. 94,7 m kw. i wartości 400 tys. zł (współwłasność małżeńska); dwie działki rekreacyjne o łącznej wartości 65,9 tys. zł (współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie za 2019 r.: 111,2 tys. zł (emerytura), 27,3 tys. zł (dieta radnego)

samochód: toyota corolla (2019 o wartości 115 tys. zł, współwłasność małżeńska), mini (2008, wartości 15 tys. zł, współwłasność małżeńska)

kredyt: hipoteczny (do spłaty 14,8 tys. franków szwajcarskich), samochodowy (do spłaty 55,9 tys. zł); pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej (do spłaty 33 tys. zł)



Marek Pruszak, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 39,6 tys. zł (fundusze)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 138,5 m kw i wartości 388 tys. zł (wycena 2008, współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie za 2019 r.: 70,1 tys. zł (umowa o pracę), 27,7 tys. zł (dieta radnego),

samochód: mercedes benz c200 (2004, współwłasność małżeńska)

kredyt: hipoteczny (do spłaty 20,3 tys. zł, razem z żoną)



Halina Sałata, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 32,7 tys. zł (na rachunkach bankowych), 17,7 tys. zł (jednostki funduszy)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,7 m kw i wartości ok. 200 tys. zł

wynagrodzenie za 2019 r.: 48 tys. zł brutto (emerytura), 14,5 tys. zł (dieta radnej)

samochód: peugeot 208 (2017)

kredyt: nie ma



Irena Sokołowska, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 33 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 64,4 m kw i wartości 220 tys. zł (współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie za 2019 r.: 86,2 tys. zł brutto (umowa o pracę), 15 tys. zł (umowy zlecenia), 27,7 tys. zł (dieta radnej)

samochód: nie ma

kredyt: 15 tys. zł pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej



Bogusław Tołwiński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 43,8 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 84 m kw i wartości 341,8 tys. zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o pow. 53,4 m kw i wartości 150 tys. zł , miejsce garażowe w parkingu podziemnym o wartości 20,8 tys. zł (współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie za 2019 r.: 89,8 tys. zł (umowa o pracę), 2 tys. zł (działalność wykonywana osobiście), 6,6 tys. zł (prawa autorskie); 14,5 tys. zł (dieta radnego)

samochód: kia sportage (2015)

kredyt: mieszkaniowy (70,5 tys. franków szwajcarskich)



Andrzej Tomczyński, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 8 tys. zł

nieruchomości: dom o powierzchni 106 m kw i wartości 450 tys. zł (współwłasność) wraz z działką budowlaną o pow. 377 m kw, mieszkanie o pow. 47.7 m kw.i wartości 150 tys. zł (współwłasność)

wynagrodzenie za 2019 r.: 36,9 tys. zł (emerytura), 32,2 tys. zł (umowa o pracę , EPWiK), 19,3 tys. zł (dieta radnego)

samochód: nie ma

kredyt: nie ma



Rafał Traks, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 10 tys. zł, 100 euro

nieruchomości: mieszkanie o pow. 36,9 m kwi wartości 110 tys. zł (darowizna)

wynagrodzenie za 2019 r.: 130,1 tys. zł (umowa o pracę), 7,6 tys. zł (działalność wykonywana osobiście); 22,1 tys. zł (kwota za pełnienie funkcji obywatelskich, w tym dieta radnego)

samochód: volkswagen touran (2016)

kredyt: do spłaty 17,1 tys. zł, pożyczka do spłaty 4,3 tys. zł



Robert Turlej, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 438 tys. zł (współwłasność małżeńska)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 59,6 m kw. i wartości 170 tys. zł (1/2 udziału), mieszkanie o pow. 34 m kw. i wartości 120 tys. zł (wspólnota małżeńska), garaż o wartości 4 tys. zł (1/2 udziału)

wynagrodzenie za 2019 r.: 49 rys. zł (umowa o pracę), 37,5 tys. zł (umowa zlecenie), 19,3 tys. zł (dieta radnego)

samochód: hyundai i40 (2012)

kredyt: nie ma



Krystyna Urbaniak, radna klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 173,6 tys. zł, 4,7 tys. euro

nieruchomości: mieszkanie o pow. 59 m kw. o wartości 250 tys. zł (współwłasność), 2 mieszkania o pow. 43 m kw warte odpowiednio 250 tys. zł i 160 tys. zł, mieszkanie o pow. 47 m kw i wartości 140 tys. zł, działka budowlana o pow. 941 m kw. o wartości 23 tys. zł. Wszystkie nieruchomości współwłasność małżeńska

wynagrodzenie za 2019 r.: prowadzi działalność gospodarczą (nie wpisała dochodu z niej), 1 tys. zł (z wynajmu mieszkania), 28,3 tys. zł (emerytura), 27,7 tys. zł (dieta radnej), 1 tys. zł (umowa o dzieło)

samochód: opel corsa (2014) o wart. ok. 20 tys. zł

kredyt: nie ma