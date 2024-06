Zagłosuj w Zielonym Budżecie

Dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska. To idealna data, aby zachęcić elblążanki i elblążan do głosowania w Zielonym Budżecie Miasta. Swój głos można oddawać od dziś do 23 czerwca.

- Elbląg to piękne zielone miasto. Zachęcam elblążanki i elblążan do wzięcia udziału w głosowaniu w Zielonym Budżecie. Do rozdysponowania jest 30.000 zł. na zazielenianie terenów wokół swojego miejsca zamieszkania. W przyszłym roku planujemy zwiększenie tej kwoty do 100 tys. złotych. – podkreśla Michał Missan, Prezydent Elbląga. Do tegorocznej – czwartej już edycji Zielonego Budżetu zgłoszonych zostało 17 projektów. 7 propozycji zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem wymogów formalno-prawnych, własności gruntu, planów zagospodarowania, kosztów oraz estetyki miasta i poddanych zostanie pod głosowanie. Zgodnie z regulaminem na realizację tegorocznej edycji Zielonego Budżetu przeznaczone zostanie 30.000 złotych. Jeden projekt nie może przekraczać kwoty 10 000 zł. Projekty będą realizowane do wyczerpania środków zgodnie z uzyskaną liczbą głosów. Głosowanie odbywa się za pomocą ankiety internetowej. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg. Każdy mieszkaniec może zagłosować na jeden projekt. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie oświadczenia przez opiekuna prawnego/rodzica. Głosowanie trwa do 23 czerwca br. Do tej pory w programie Zielony Budżet zostało zrealizowanych 16 projektów na łączną kwotę 90 000 zł.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga